В Бишкеке задержаны двое граждан, грубо обращавшихся с ребенком и его матерью. Об этом сообщили в ГУВД столицы.

Ранее женщина опубликовала видео в социальных сетях, рассказав, что утром по дороге в школу в центре города на нее чуть не напал мужчина.

«Когда мы шли в школу, я увидела, как на земле лежал мужчина, рядом стоял другой. Они выглядели не как бомжи. Но были как-будто в алкогольном или наркотическом опьянении. Мы прошли, и метров через 20 я слышу, что кто-то бежит. Я развернулась и увидела, что мужчина бежит на нас, размахивает руками, был очень агрессивный. Я закричала, он резко остановился. Второй мужчина его подозвал и начал говорить, что ничего же не произошло. Но если бы я не отреагировала сразу, может, он бы ударил, не знаю, что он пытался бы сделать. Это было неадекватное поведение, было опасно. Ребенок начал плакать», — рассказала ранее женщина, записавшая видео.

УВД Первомайского района провело проверку и установило двух граждан, о которых шла речь в видео, — А.У., 1996 года рождения, и Б.Б., 1995 года рождения.

В отношении мужчин составлены протоколы о правонарушении по статье 126 «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях. К ним применено административное задержание.

В милиции добавили, что материалы будут направлены в районный суд для рассмотрения и принятия решения.