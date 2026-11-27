В Бишкеке освободили более 33 тысяч квадратных метров муниципальной земли на пересечении улиц Исакеева и Чокана Валиханова. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

По данным управления по контролю за землепользованием, участок предоставили частным лицам под автостоянку, однако фактически его использовали для продажи автомобилей, что не соответствовало целевому назначению земли.

Ранее заключенные договоры с муниципальным предприятием «Городская дорожно-транспортная инфраструктура» расторгнуты.

В результате с территории вывезли более 1 тысячи автомобилей и демонтировали 83 офисных помещения. Ограждения по периметру участка владельцы разобрали добровольно.

Как планируется использовать освобожденный земельный участок площадью более 3,3 гектара, в муниципалитете не уточнили.