В городе Манас прошли проводы дочери бывшего мэра Оша Женишбека Токторбаева. Видео с церемонии кыз узатуу появились в социальных сетях.

Мероприятие состоялось в ресторане Ak Bata Grand. Выступая перед гостями, Токторбаев сказал, что для отца дочь всегда остается маленькой, даже когда вырастает и начинает самостоятельную жизнь. Он вспомнил, как носил ее на руках и растил, а теперь провожает в новую семью.

Токторбаев возглавлял Ош с января 2025 года по февраль 2026-го. До назначения мэром он был депутатом Жогорку Кенеша VII созыва от партии «Ата-Журт Кыргызстан».

На посту мэра Токторбаев получил известность благодаря кампании по демонтажу незаконных строений и освобождению муниципальных территорий. В этот период в Оше также начали масштабные инфраструктурные проекты, включая строительство и расширение дорог.