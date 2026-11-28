Команда игроков 1998 года рождения стала победителем республиканского межпоколенческого чемпионата по кок-бору. Второе место заняла команда 1992 года, третье — 1993 года. Команда 2000 года завершила турнир с четвертым местом.

Соревнования проходили с 23 по 27 ноября в жилмассиве «Дача-Суу» под Бишкеком. В чемпионате участвовали 16 команд, сформированных по годам рождения. Их разделили на младшее и старшее поколения и распределили по четырем группам.

По итогам турнира определили лучших в индивидуальных номинациях. Лучшим игроком стал Мирбек Муташов, лучшим нападающим — Манас Ниязов, лучшим защитником — Омурбек Эсен уулу. Лучшим аргымаком признали Байтору.