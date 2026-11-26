Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провели встречу в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном пресс-пулом Белого Дома. Встреча названа «превосходной».

«Президент Трамп и генеральный секретарь Рютте провели сегодня вечером превосходную встречу в Мар-а-Лаго, которую часто называют южным Белым домом», — говорится в заявлении.

Визит Марка Рютте в США проходит на фоне обсуждения урегулирования украинского конфликта.

Ранее он заявлял, что ряд стран НАТО, включая США, пока не поддерживают вступление Украины в альянс, а вопросы военного присутствия НАТО у границ с Россией должны решаться «исключительно государствами-членами».

«Основными темами обсуждения стали война между Россией и Украиной, конфликт в Иране, а также все значимые достижения, которых им удалось совместно добиться на саммитах в Гааге и Анкаре. Стороны также обсудили необходимость не допустить действий России, которые могли бы намеренно или случайно привести к расширению масштабов войны, а также важность скорейшего достижения мирного урегулирования», говорится в пресс-релизе НАТО.