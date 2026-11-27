1 Театры

28 ноября. Комедия «Prima донны»

Два не слишком успешных английских актера получают шанс, который выпадает раз в жизни, — многомиллионное наследство. Вот только есть одна проблема: богатая тетушка разыскивает не племянников, а… племянниц. Ради огромных денег друзьям приходится примерить женские платья, каблуки и новые имена.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

29 ноября. Спектакль «Куклы»

Великий кукольник сеньор Пигмалион, создатель знаменитого кукольного театра, чьи куклы практически неотличимы от живых людей, приезжает прямо с Бродвея в Мадрид. Актеры местных театров, чьи спектакли вытеснены гастролерами, возмущены: вдруг и в самом деле эти куклы их превосходят и тогда они уже не будут нужны и востребованы?

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

29 ноября. Балет «Лебединое озеро»

В основе сюжета — сказка, повествующая о любви принца Зигфрида и девушки-лебедя Одетты, заколдованной злым волшебником. Зигфрид уверен в силе и неизменности своего чувства: он освободит Одетту от власти чародея.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

2 Выставки, ярмарки

28-29 ноября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

12-29 ноября. Выставка «Конь окрыляет человека»

Выставка посвящена 85-летию народного художника Кыргызской Республики Асаналы Бейшенова. Представлены произведения разных лет, отражающие многогранный путь мастера и его творческие поиски. Работы объединяют особый взгляд художника на мир, его любовь к родной земле и глубокое понимание национальной культуры.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

13-30 ноября. Персональная выставка Жыргала Матураимова

Ценители творчества художника часто отмечают в его работах искренность, правдивость, трогающую за душу исповедальность, а также яркие, необычные композиционные решения.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

19 ноября — 6 декабря. Выставка «Цвет и пространство»

Роза Джангарачева — одна из немногих кыргызских художников-женщин, представляющих современное изобразительное искусство Кыргызстана. Экспозиция выставки «Цвет и пространство» объединяет живописные и графические произведения разных периодов творчества автора, раскрывая ее взгляд на культурное наследие и философию бытия.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

26 ноября — 13 декабря. Выставка «Башат»

На протяжении четырех лет программа объединяла молодых художников, музыкантов, кинематографистов, ремесленников и других представителей творческих направлений, создавая условия для межпоколенческой передачи знаний, развития традиционных искусств, культурного наследия и их творческого переосмысления в современном мире.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

17-30 ноября. Выставки

Гостей ждут выставки «Опричь суеты» и «Фантазия во сне и наяву».

Галерея «Дубовый парк», 10.00-20.00.

3 Концерты, фестивали, кинопоказы

28 ноября. Концерт группы «Элес»

18 лет на сцене — это не просто цифра, это история. Загадаем желания под живой звук от любимой группы.

LiveBar, 20.00.

28 ноября. Церемония награждения кинопремии SYNCHY

Приглашаем вас на первую кинопремию «SYNCHY — Выбор критиков». Вместе подведем итоги года и отметим работы и достижения кыргызских кинематографистов.

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 18.30.

28 ноября. Концерт «Шедевры русской классики»

Зрителей ждет незабываемый вечер, посвященный величайшим произведениям русских композиторов — Петра Чайковского, Михаила Глинки, Модеста Мусоргского, Александра Бородина, Сергея Рахманинова и Александра Даргомыжского.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

28 ноября. Кинопоказ

Киноклуб «Коргум келет» приглашает на просмотр фильма Эрнеста Абдыжапарова «Сагынбай манасчы».

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 13.00.

28 ноября. Концерт The music of Hans Zimmer

Tynda. music представляет программу — музыка великого кинокомпозитора Ханса Циммера в исполнении симфонического оркестра.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30, 20.30.

28 ноября. Концерт «Сиз күткөн күздөн ыр десте»

В рамках национальной программы «Улуттук дем — дүйнөлүк бийиктик», посвященной 35-летию независимости страны, состоится торжественный праздничный концерт с участием звезд кыргызской эстрады.

НЦДЮ «Сейтек», 18.00.

28-29 ноября. Концерт «Органные фрески»

Алексей Шмитов — выпускник Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского по классу фортепиано. Обширный репертуар органиста включает в себя зарубежную и русскую музыку XVI–XXI веков. В 1990-е годы артист познакомил российскую публику сочинениями европейских и российских авторов, записал свыше 15 компакт-дисков.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.

28-29 ноября. Стендап-концерты

Гостей ждут программы «Жалуемся на бывших», «Импровизация», «Comedy Night».

Sold Out Bar.

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28-29 ноября. Танцевальные конкурсы

Пройдут Baby & Children Open Cup среди участников от 2 до 12 лет и «Бийчи жылдыздар» — конкурс, который объединяет самые разные направления танца — от классики и современного танца до народных, этнических, шоу-направлений, street dance и восточных стилей.

Бишкекское хореографическое училище имени Чолпонбая Базарбаева.

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28-29 ноября. Цирковое шоу «Караван чудес»

На арене вас встретят величественные верблюды, очаровательные лошади, забавные ослики и козочки, пушистые собачки, озорные обезьянки, необычные гуси и большой медведь. А веселые клоуны наполнят представление смехом.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

29 ноября. Концерт Абзала Утешова

Абзал Утешов — один из молодых и ярких представителей казахстанской эстрады. Артист завоевал любовь слушателей благодаря искренней манере исполнения, проникновенным песням и особой атмосфере своих выступлений. Прозвучат популярные композиции Абзала Утешова, среди которых «Біз жолығамыз», «Дәруменім», «Тоқта», «Біз туралы», «Аялдама», «Бір ойлап алам» и другие любимые песни артиста.

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

29 ноября. Состязание акынов

Настоящие мастера импровизации подарят зрителям яркое поэтическое состязание и порадуют своим искусством.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.

4 Лекции, мастер-классы

28 ноября. Лекция «Импрессионизм: от скандала в Париже к мировой революции в искусстве»

Вместе мы проследим путь импрессионизма от первых выставок в Париже до мирового признания, познакомимся с ключевыми художниками и их произведениями и узнаем, почему их творчество продолжает вдохновлять поколения. Лекторами выступят Бегаим Джандаева и Ислам Дооров. После лекции вас также ждет тематический квиз.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 15.30.

28 ноября. Лекция «Исчезающая денежная история»

Авторская лекция к. и. н. Джамили Атыкановой. Приглашаем открыть малоизвестные страницы становления кыргызской государственности через историю национальной валюты. Не просто о деньгах — о людях, идеях и истории, зашифрованной в национальной валюте. Регистрация по телефону 0228884288.

Арт-кафе DARI, 16.00.

28 ноября. Лекция историка Элери Битикчи

Это редкая возможность за один вечер пересобрать привычные исторические сюжеты без академической скуки и навязанных клише. Вы уйдете не с набором дат или событий, а с новой оптикой — более честным и глубоким пониманием собственной культуры и корней.

Национальный исторический музей, 16.00.

29 ноября. Вечер танго и милонги

Вечеринки открыты для всех. На них необязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.

Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 19.00.

5 Для детей

28-29 ноября. Спектакли «Шайыр светофор» и «Веселый светофор»

«Веселый светофор» — поучительная история о правилах дорожного движения. Какие бывают дорожные знаки, что они обозначают, а главное, как правильно их понимать и как переходить дорогу, обо всем этом расскажет наш веселый светофор.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.

28-29 ноября. Научное шоу «Сумасшедшая лаборатория»

Приготовьтесь к невероятному приключению, где наука превращается в настоящее волшебство, а каждый зритель становится участником удивительных экспериментов!

Кыргызский театр юного зрителя имени Бакен Кыдыкеевой, 12.00, 15.00.

29 ноября. Сказка на подушках «Мечта»

Маленькие зрители отправятся в лесное приключение. Узнают, что такое день и почему приходит ночь. Прочувствуют в звуках и атмосфере пробуждение природы. Познакомятся с временами года, насекомыми, лесными животными и птицами. Вместе с актерами соберут грибочки для ежика и орехи для белки. И помогут маленькой гусенице исполнить ее мечту!

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

29 ноября. Кулинарный мастер-класс

Приглашаем маленьких мастеров — от 3 до 14 лет — на уютный кулинарный мастер-класс по росписи имбирных пряников. Вместе окунемся в атмосферу зимней сказки, украсим ароматные пряники глазурью и создадим свои маленькие сладкие шедевры!

Кофейня Bellagio, 13.00.