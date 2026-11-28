Эксперты обновили рыночную стоимость игроков Жогорку лиги Кыргызстана
Transfermarkt обновила рыночную стоимость футболистов в Жогорку лиге Кыргызстана. Общая стоимость 16 команд турнира оценивается в 40,3 миллиона евро.
Самым дорогим игроком чемпионата стал вратарь команды «Алга Бишкек» Эржан Токотаев (500 тысяч евро). Полузащитник Кими Мерк из «Алга Бишкек» (400 тысяч евро). Замыкает тройку лидеров нападающий команды «Азия Талас» Атай Жумашев (400 тысяч евро).
Среди клубов лидирует «Алга Бишкек» (4,6 миллиона евро).