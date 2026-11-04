«Не приплетайте Ташиева». Сторонник экс-главы ГКНБ ответил на обвинения

Сторонник бывшего председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева Откурбек Рахманов прокомментировал скандал вокруг изготовления памятника Кокум-бию стоимостью более 5 миллионов сомов. Он опроверг информацию о родственных связях заказчика скульптуры с Ташиевым и призвал не придавать конфликту политическую окраску.

Соответствующее заявление Рахманов опубликовал на своей странице в Facebook.

По его словам, спор возник между скульптором Алмазбеком Окоевым и предпринимателем Абдулдабеком Кочорбаевым из-за оплаты изготовления памятника Кокум-бию.

«Во-первых, Абдулдабек Кочорбаев не имеет никаких близких родственных связей с генерал-полковником Камчыбеком Ташиевым», — заявил Рахманов.

Он также подчеркнул, что бывший руководитель ГКНБ не имеет отношения ни к заказу скульптуры, ни к ее изготовлению, ни к выплате вознаграждения в размере 5,4 миллиона сомов.

«Это исключительно частный договорной и финансовый спор между двумя сторонами. Нет никакой необходимости придавать ему политическую окраску и вмешивать имя Камчыбека Ташиева», — написал он.

Рахманов добавил, что каждый человек должен самостоятельно отвечать за свои действия и обязательства, а конфликт необходимо разрешать в рамках закона.

Ранее житель Таласской области во время встречи президента Садыра Жапарова с населением Айтматовского и Манасского районов пожаловался, что изготовил на заказ скульптуру Кокум-бия стоимостью 5,5 миллиона сомов, однако так и не получил оплату.

По словам заявителя, готовую работу он передал заказчику. После безуспешных попыток получить деньги мужчина обратился в суд.

Во время встречи представитель МВД сообщил, что заказчик якобы собирался подарить памятник Камчыбеку Ташиеву, рассчитывая на его возможное избрание президентом.

Кроме того, представитель МВД назвал заказчика родственником бывшего главы ГКНБ. Заявитель подтвердил эту информацию в ответ на уточняющий вопрос Садыра Жапарова.

Президент поручил ответственным органам помочь скульптору получить деньги за выполненную работу.

Сам Камчыбек Ташиев в приведенных материалах ситуацию не комментировал.