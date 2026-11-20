Редакция 24.kg собрала главные события и важные итоги пятницы, 20 ноября.

***

Кыргызстанки старше трудоспособного возраста в четыре раза больше вовлечены в домашнюю работу, чем мужчины.

***

В Бишкеке открылся швейный цех для мам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

***

В Бишкеке водитель общественного транспорта погиб после того, как автобус начал самостоятельно двигаться и наехал на него.

***

Из тысячи девушек 15-19 лет в Кыргызстане рожают 29 — ООН.

***

Кабмин внес изменения в механизм субсидирования импорта и продажи горюче-смазочных материалов. Теперь государственная поддержка будет распространяться не только на бензин АИ-92, но и на марку ЭКО-93.

***

В Кыргызстане предлагают смягчить наказание за полное сокрытие лица в государственных учреждениях и общественных местах. Вместо действующего штрафа в размере 20 тысяч сомов нарушителям могут сначала выносить письменное предупреждение.

***

Более семи месяцев продолжается проверка инцидента с нештатным корреспондентом 24.kg Нуржамал Ганыевой в УВД Оша. За это время следователи трижды отказывали в возбуждении уголовного дела.

***

После того как около 150 кыргызстанцев, направлявшихся на умру, застряли в Ташкенте, возник вопрос, почему паломники выбирают вылет из соседней страны, хотя из международных аэропортов Бишкека и Оша есть прямые рейсы в Саудовскую Аравию?

***

В Кыргызстане за десять месяцев зарегистрировали 23 тысячи 414 фактов семейного насилия. По данным МВД, это на 28 процентов больше, чем за аналогичный период 2025 года.

***

В Бишкеке на пересечении улиц Токомбаева и Садырбаева открыли поворот направо с обеих сторон.

***

Оставайтесь в курсе главных событий — подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы оперативно получать важные новости.