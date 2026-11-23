Президент Садыр Жапаров раскритиковал работу местных органов власти и предложил уволить некоторых акимов и мэров. Об этом он заявил 23 ноября на республиканском совещании по социально-экономическому развитию страны и эффективности госуправления в регионах.

На встрече представили итоги мониторинга работы полномочных представителей президента в областях, районных администраций и органов местного самоуправления за девять месяцев 2026 года. Проверка охватила развитие регионов, качество государственных и муниципальных услуг, кадровую политику и использование земель.

По итогам мониторинга в некоторых регионах выявили недостатки в работе местных властей.

В отношении отдельных руководителей предложили принять дисциплинарные меры, некоторых акимов и мэров — освободить от должностей.

Глава Кыргызстана напомнил о встречах с жителями семи областей, которые проходили с весны этого года. По его словам, граждане жаловались на работу местных властей, государственных учреждений, правоохранительных органов и судов. Многие вопросы, которые можно решить на районном или областном уровне, остаются без внимания.

Всего на встречах 1 тысяча 672 человека подняли 2 тысячи 286 вопросов. Еще 4 тысячи 967 письменных обращений поступили от граждан.

Читайте по теме Рабочие поездки Садыра Жапарова: почему граждане ищут защиты у президента

Больше всего вопросов касались сельского хозяйства и дорожной инфраструктуры — 913. Кроме того, жители обращались по вопросам жилья, земли и имущества — 528, социальной защиты, здравоохранения и образования — 495. Еще 268 вопросов были связаны с работой правоохранительных органов и прокуратуры, 241 — судебной системы и помилования, 225 — областных, районных и местных органов власти, 111 — культуры, спорта и туризма.

Президент отметил, что руководители на местах должны сами изучать проблемы жителей и решать их в пределах своих полномочий, а не ждать указаний из центра.

Он раскритиковал формальный подход к работе, затягивание сроков и отсутствие конкретных планов развития районов.

Отдельно Жапаров обратил внимание на неэффективное использование средств фондов развития, работу муниципальных предприятий и земельных ресурсов. По его словам, некоторые участки после изменения назначения до сих пор не освоены и не приносят экономической или сельскохозяйственной пользы.

Глава государства напомнил, что руководителям расширили полномочия и повысили зарплаты, поэтому от них ждут конкретных результатов.

« «Государственные служащие не должны просто занимать должности, формально отбывая время. Они обязаны служить народу». Садыр Жапаров

В завершение совещания Жапаров поручил проанализировать обращения граждан, определить причины, по которым проблемы не решаются на местах, и оценить работу государственных органов на всех уровнях.

Также президент обозначил приоритеты дальнейшего развития страны. Среди них — развитие промышленности, переработка сырья, расширение производства, сокращение разницы в уровне развития регионов и укрепление экономики городов.