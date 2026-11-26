В Чуйской области милиция проводит проверку после распространения в социальных сетях видео, на котором молодой мужчина во время свадьбы пинает несовершеннолетнего ребенка в грудь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Видеозапись вызвала широкий общественный резонанс. После ее появления в социальных сетях инцидент взяли на контроль в областной милиции.

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В ходе проверки установлено, что происшествие случилось во время свадебного торжества в селе Сокулук.

25 ноября 2026 года факт зарегистрировали в Сокулукском РОВД и начали доследственную проверку. Сотрудники милиции установили личности пострадавшего ребенка, его родителей, а также мужчины, который нанес удар.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки действиям мужчины будет дана юридическая оценка в соответствии с законодательством.