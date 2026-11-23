В Кыргызстане могут запретить иностранным гражданам пользоваться услугами суррогатных матерей. По задумке властей, прибегать к такому методу смогут только кыргызстанцы, которые не могут завести детей традиционным способом. Над изменениями в законодательство работает межведомственная комиссия. В ближайшем будущем законопроект планируется вынести на общественное обсуждение.

Дети под заказ?

Сейчас в интернете можно найти десятки объявлений различных клиник, в том числе иностранных, предлагающих услуги суррогатных матерей в Кыргызстане. Отмечается, что лояльное законодательство страны позволяет легко и быстро совершить сделку. Открыто называются и суммы вознаграждения женщинам, согласившимся выносить чужого ребенка. Обсуждают эту тему в социальных сетях и на различных форумах люди, которые ищут суррогатную маму, или женщины, готовые ими стать.

Хотя действующее законодательство и не запрещает такой подход к продолжению рода, некоторые считают, что необходимо принимать ограничительные меры. Так, спикер Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев в интервью 24.kg заявил, что суррогатное материнство в Кыргызстане превратилось в бизнес.

«Эта проблема существовала, но мы долго об этом молчали. Она уже переросла в большой бизнес, который сопровождается продажей младенцев. Плюс существует риск продажи органов этих младенцев.

Мы не должны позволять, чтобы в нашем обществе это было нормой, когда любая женщина может родить и продать ребенка.

Понимаю, что необходимость суррогатного материнства есть, когда женатая пара не имеет возможности самостоятельно родить детей и прибегает к этому методу. Но сейчас многие женщины подписывают контракт и рожают под определенный заказ, потом вместе с ребенком выезжают за пределы страны, а обратно заезжают уже одни. Таких случаев стало очень много», — сказал он.

По словам торага, к нему обратились иностранцы с просьбой помочь найти суррогатную маму в Кыргызстане. Именно после этого случая депутат решил разработать законопроект, запрещающий в КР суррогатное материнство для иностранцев.

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«Клиники доставляют детей как товар, они платят матери, которая в свидетельстве о рождении указывает, что у ребенка нет отца и спокойно выезжает с ним за границу. Ни Погранслужба, ни какой-то другой государственный орган не контролируют, вернулся ли человек назад с ребенком, с которым выезжал. Никто у него не спрашивает. А теперь будут. Мы планируем в законопроекте указать, что в случае выезда из страны с ребенком должен проверяться и факт его заезда. Если его нет, то мать будут задерживать и начинать расследование. Если выяснится, что ребенка отдали за границей, тогда мать будет привлекаться к уголовной ответственности за продажу человека», — заметил Марлен Маматалиев.

Он подчеркнул, что рожденный на территории КР младенец является ее гражданином, каким бы способом он ни появился на свет, и государство обязано его защищать.

« Дальнейшая судьба ребенка, гражданина Кыргызстана, остается под вопросом. Возможно, его действительно взяли под опекунство, а может, его отдали на органы. Такое же тоже может быть. Марлен Маматалиев

Как изменят закон?

В августе этого года депутат Болот Ибрагимов предложил изменить Закон «Об охране здоровья граждан». В справке-обосновании к своему законопроекту он отметил, что республика превращается в «центр суррогатного материнства» для иностранцев. В своем законопроекте парламентарий прописал, что «на территории Кыргызстана договор о суррогатном материнстве доступен исключительно гражданам КР».

Чуть позже, в том же месяце, для общественных обсуждений был опубликован схожий документ — на этот раз инициатива спикера Марлена Маматалиева. Он предложил внести изменения в Закон «Об охране здоровья граждан», Семейный и Уголовный кодексы.

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В своем законопроекте торага отметил, что на сегодня законодательство позволяет иностранцам и лицам без гражданства беспрепятственно пользоваться услугами суррогатного материнства, при этом выразив мнение, что «особую общественную опасность представляет возможность использования ребенка для иных преступных целей, включая сексуальную эксплуатацию, незаконное усыновление, принудительный труд, а также использования для органов и тканей».

«По завершении государственной регистрации рождения детей, появившихся на свет с использованием метода суррогатного материнства, выдается свидетельство о рождении Кыргызской Республики, которое в дальнейшем может создать правовые условия для получения гражданства КР в упрощенном порядке», — говорится в справке-обосновании.

Своей инициативой Марлен Маматалиев предлагал разрешить использование суррогатного материнства гражданам КР только при наличии медицинских показаний и запретить этот метод для иностранцев и лиц без гражданства.

Также он хотел прописать, что сфера суррогатного материнства подлежит государственному контролю, а использование услуг суррогатных матерей в целях торговли детьми влечет уголовную ответственность.

Однако ни первый, ни второй законопроекты на данный момент не приняты парламентом. Как рассказал спикер Жогорку Кенеша, одновременно с депутатами вопросом суррогатного материнства озаботился и кабинет министров.

В итоге была создана межведомственная комиссия, которая сейчас занимается разработкой единого документа.

«Я не могу сказать сейчас, на каком варианте законопроекта мы в конечном итоге остановимся, сейчас он еще обсуждается, но наша цель — предотвратить продажу наших детей. Мы не хотим, чтобы Кыргызстан воспринимали как страну, которая продает детей. Мы обязательно этот закон примем», — сказал Марлен Маматалиев.

Почему нет данных?

Согласно действующему законодательству, граждане, независимо от медицинских показаний и семейного положения, имеют право на родительство с использованием метода суррогатного материнства.

В законопроекте Марлена Маматалиева со ссылкой на официальные данные Минздрава сообщается, что за 2024 и 2025 годы произведена государственная регистрация 153 детей, рожденных с использованием метода суррогатного материнства.

Из них на граждан Кыргызстана зарегистрировано 15, а на иностранцев — 138.

Но в МЗ КР, отвечая на вопросы 24.kg, заявили, что «единой централизованной статистики по количеству программ суррогатного материнства с разделением на граждан Кыргызской Республики и иностранцев нет и достоверные ежегодные сведения по данной категории отсутствуют».

При этом реклама клиник, занимающихся суррогатным материнством, и истории самих женщин, участвовавших в программе, говорят о том, что значительная доля рынка в КР действительно приходится на иностранцев.

Такое же мнение выразила депутат Жогорку Кенеша Токтобубу Ашымбаева, являющаяся членом межведомственной комиссии. Она рассказала 24.kg, что встречалась с представителями клиник, которые проводят процедуру ЭКО суррогатным матерям, и из разговоров со многими из них можно сделать вывод, что большинство тех, кто пользуется услугами суррогатных матерей в Кыргызстане, — иностранцы.

«Выяснилось, что у нас, в Кыргызстане, есть порядка 13-14 таких организаций, где делают ЭКО суррогатным матерям после того, как они договариваются с клиентами через агента. Есть местные клиники, а также созданные совместно с другими странами — США, Китаем, Европой и так далее.

Ни у Минздрава, ни у правоохранительных органов нет конкретной статистики.

Определенные цифры могут дать клиники, где делают ЭКО, но в скольких случаях женщины дошли до рождения ребенка, тоже неизвестно, потому что рожают они тоже в разных больницах, кто-то в государственных, кто-то в частных, а кто-то, может, вообще, выезжает за границу», — заметила парламентарий.

Она рассказала, что в ходе работы в комиссии слышала множество историй. Например, в одном случае биологические родители не смогли приехать в Кыргызстан, а суррогатная мать не могла забрать младенца себе, в итоге ребенок шесть месяцев жил с няней, а позже умер при непонятных обстоятельствах.

Другой историей с 24.kg поделилась юрист, пожелавшая остаться анонимом. Она не раз вела дела, связанные с суррогатными матерями.

«Биологическим родителям не дали визу в Кыргызстан, здесь женщина уже родила. Потом ребенка необходимо было госпитализировать. А документов у него никаких нет. Суррогатной маме пришлось оформить ребенка на себя, чтобы положить его в больницу. Спустя время родители приехали, а ребенок уже оформлен. Им пришлось через суд доказывать, что это их ребенок. Сдавали тесты ДНК. Суд сомневался, потому что опыта рассмотрения таких дел не так много», — поделилась юрист.

Она добавила, что часто сурмамы ради денег жертвуют своим здоровьем, потому что девять месяцев находятся на гормональных препаратах, чтобы организм не отторг генетически чужеродный эмбрион. Например, в одном случае у женщины отказали почки и ей пришлось долго лечиться.

Юрист также отметила, что суррогатными мамами в основном становятся женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и единственный плюс для них — это деньги, которые они получают за вынашивание ребенка.

Токтобубу Ашымбаева обратила внимание на то, что в некоторых случаях суррогатными матерями решаются стать девушки, которые пока не имеют собственных детей.

«Поэтому мы предлагаем увеличить возраст, разрешить становиться суррогатными матерями не с 20 до 35 лет, как сейчас указано в законе, а с 25 до 40 лет. При этом у женщины должен быть хотя бы один свой ребенок.

Мы предлагаем повысить ответственность медицинских учреждений и обязать их ставить женщин на учет, сопровождать их не только во время беременности, но и контролировать состояние после родов.

Мы прописываем, что учреждения сразу должны обозначать случаи суррогатного материнства и вносить данные в реестр», — сказала она.

Депутат добавила, что в рамках подготовки законопроекта рассматриваются и поправки, касающиеся работы агентов или агентств, которые являются посредниками между биологическими родителями и сурмамами. По ее словам, большую часть гонорара забирают именно агенты, при этом они не несут никакой ответственности и не платят налоги.

«Когда существуют такие законодательные пустоты, это порождает незаконные действия. Поэтому мы постарались включить в законопроект все случаи, когда могут возникать риски, чтобы вся эта сфера регулировалась законом. Законопроект уже на стадии завершения, в скором времени он будет вынесен на общественное обсуждение», — сообщила Токтобубу Ашымбаева.

Что делает Минздрав?

В Министерстве здравоохранения в ответ на запрос редакции заявили, что «медицинские организации, оказывающие услуги вспомогательных репродуктивных технологий, обязаны иметь соответствующую лицензию и соблюдать законодательство Кыргызской Республики».

Также в ведомстве отметили, что их деятельность подлежит контролю в пределах полномочий профильных государственных органов. Однако что входит в эти полномочия, как именно контролируется работа клиник, в МЗ КР не пояснили.

При этом на вопрос о позиции относительно запрета услуг для иностранцев там ответили, что считают необходимым усилить государственный контроль за деятельностью клиник, исключить незаконное посредничество и коммерциализацию, обеспечить защиту прав суррогатных матерей и детей.

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Утверждение спикера о том, что рожденные суррогатными матерями дети оформляются на рожавшую женщину, даже если она оказывала услугу иностранцам, и ребенок автоматически становится гражданином Кыргызстана, в министерстве опровергли.

«Лица, заключившие договор с суррогатной матерью, после рождения ребенка записываются его родителями в органах регистрации актов гражданского состояния. Поэтому утверждение о том, что суррогатная мать во всех случаях автоматически оформляется матерью ребенка, не соответствует положениям данной статьи. Регистрация рождения и выезд ребенка осуществляются в установленном законодательством порядке», — заявили там.

Но тогда возникает вопрос: если детей оформляют на биологических родителей и вывозят из страны в строгом соблюдении закона, почему у Минздрава нет статистики, сколько иностранцев воспользовались услугами кыргызстанок и сколько рожденных ими детей вывезено из страны?

Ситуация вокруг суррогатного материнства показала, что долгие годы эта сфера оставалась невидимой для государства. Пока неизвестно, поможет ли запрет для иностранцев решить проблему или, наоборот, загонит этот бизнес в еще большую тень.