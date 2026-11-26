В Бишкеке мужчине грозит штраф 20 тысяч сомов за видео с ИИ-пулеметом
В Бишкеке мужчину привлекли к ответственности за распространение созданного искусственным интеллектом видеоролика, на котором в кузов внедорожника Toyota устанавливают конструкцию, напоминающую крупнокалиберный пулемет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.
По данным милиции, 24 ноября видеозапись появилась на странице одного из автосалонов в Instagram. На кадрах водитель пикапа Toyota якобы устанавливает в кузове автомобиля крупногабаритное устройство, внешне похожее на длинноствольное оружие.
Видео было снято якобы на территории Ленинского района Бишкека. После распространения ролика милиция зарегистрировала факт и начала доследственную проверку.
Сотрудники УВД установили личность мужчины, причастного к публикации. Им оказался гражданин Т.Д., 1990 года рождения. Его доставили в районное управление милиции для выяснения обстоятельств.
В ходе проверки выяснилось, что видеоролик был создан с использованием технологий искусственного интеллекта.
В отношении мужчины составили протокол по статье 109-3 Кодекса о правонарушениях КР «Распространение недостоверной (ложной) информации».
Материалы направлены в суд для рассмотрения. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 20 тысяч сомов для физических лиц и 65 тысяч сомов для юридических лиц.
В столичной милиции напомнили, что распространение созданных с помощью искусственного интеллекта недостоверных материалов, способных ввести граждан в заблуждение и вызвать панику, может повлечь ответственность в соответствии с законодательством.