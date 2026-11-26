В Бишкеке мужчину привлекли к ответственности за распространение созданного искусственным интеллектом видеоролика, на котором в кузов внедорожника Toyota устанавливают конструкцию, напоминающую крупнокалиберный пулемет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

По данным милиции, 24 ноября видеозапись появилась на странице одного из автосалонов в Instagram. На кадрах водитель пикапа Toyota якобы устанавливает в кузове автомобиля крупногабаритное устройство, внешне похожее на длинноствольное оружие.

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Видео было снято якобы на территории Ленинского района Бишкека. После распространения ролика милиция зарегистрировала факт и начала доследственную проверку.

Сотрудники УВД установили личность мужчины, причастного к публикации. Им оказался гражданин Т.Д., 1990 года рождения. Его доставили в районное управление милиции для выяснения обстоятельств.

В ходе проверки выяснилось, что видеоролик был создан с использованием технологий искусственного интеллекта.

В отношении мужчины составили протокол по статье 109-3 Кодекса о правонарушениях КР «Распространение недостоверной (ложной) информации».

Материалы направлены в суд для рассмотрения. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 20 тысяч сомов для физических лиц и 65 тысяч сомов для юридических лиц.

В столичной милиции напомнили, что распространение созданных с помощью искусственного интеллекта недостоверных материалов, способных ввести граждан в заблуждение и вызвать панику, может повлечь ответственность в соответствии с законодательством.