Вечерний дайджест: основные события 12 ноября в Кыргызстане

Редакция 24.kg собрала главные события и важные итоги четверга, 12 ноября.

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Легкие деньги или статья УК: как продажа банковских и SIM-карт доводит до суда.

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Неподалеку от международного аэропорта «Манас» планируют создать авиационный музей и развлекательный детский парк.

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Глава ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбек Самидинов рассказал, что получает зарплату более 100 тысяч сомов, однако этих денег ему не хватает из-за большой семьи.

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Конституционный суд Кыргызстана признал неконституционной норму, которая предусматривала более низкий сбор за разрешение на тонировку передних боковых стекол электромобилей по сравнению с другими автомобилями.

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Мамбетжунус Абылов 12 ноября подал в ЦИК заявление о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Кыргызстана в порядке самовыдвижения.

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Садыр Жапаров заявил о поступившей ему информации относительно предполагаемых планов спровоцировать межнациональный конфликт между кыргызами и узбеками на юге страны в преддверии президентских выборов.

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Трагическая смерть 14-летнего Амира Кунакунова во время спуска в районе пика Электро в национальном парке «Ала-Арча» всколыхнула дискуссию о том, насколько государство готово защищать человеческую жизнь.

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В Кыргызстане планируют пересмотреть механизм формирования накопительной части пенсии.

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В Кыргызстане планируют создать собственную космическую отрасль.

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Бывшая судья Конституционной палаты Верховного суда КР Клара Сооронкулова намерена участвовать в президентских выборах.

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Пробки в Бишкеке к 2030 году могут сократиться примерно на 40 процентов. Для этого необходимо выполнить все мероприятия транспортной концепции, однако результат также будет зависеть от роста числа автомобилей.

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