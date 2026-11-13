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24.kg

Вечерний дайджест: основные события 13 ноября в Кыргызстане

22:00, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Редакция 24.kg собрала главные события и важные итоги пятницы, 13 ноября.

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Горы ошибок не прощают. Как Кыргызстану перестроить работу спасателей.

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В Кыргызстане внесли изменения в Программу государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью. Они касаются условий оплаты стоматологических услуг. 

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В России решили ужесточить правила для ввоза авто из Кыргызстана.

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Бывший премьер-министр Кыргызстана Феликс Кулов призвал правоохранительные органы усилить работу по предотвращению возможных межнациональных провокаций на юге страны. 

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Бывший мэр Оша, лидер политической партии «Улут Биримдиги» Мелис Мырзакматов выступил с обращением к кыргызстанцам после заявления президента Садыра Жапарова о возможных попытках спровоцировать межнациональный конфликт на юге страны. 

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За пост главы государства намерены бороться 11 человек. Среди них действующий президент, бывшие депутаты, экс-руководители силовых и государственных органов, предприниматели и бывший председатель Центризбиркома.

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Правозащитница Перизат Суранова, которая добивается компенсации в размере 10 миллионов сомов за содержание под стражей, столкнулась с проблемой получения документов из СИЗО № 21. 

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Идрис Кадыркулов освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Украине. 

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ОАО «Кыргызнефтегаз» обнаружило новый источник природного газа на участке Майлуу-Суу-4 в Джалал-Абадской области.

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В Бишкеке с 14 по 17 ноября временно ограничат движение на перекрестке улиц Махатмы Ганди (в прошлом Муромской) и Ахунбаева. 

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В Кыргызстане растет число больных сахарным диабетом. По последним данным, зарегистрировано уже более 92 тысяч пациентов. Однако реальные масштабы заболевания могут быть выше, поскольку официальная статистика учитывает только людей, которым установлен диагноз.

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В Кочкорском районе Нарынской области археологи обнаружили свидетельства использования сложной системы отопления еще в XI–XIII веках.

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По оперативным данным на ноябрь 2026 года, по республике в школах не хватает 506 учителей. 

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До конца 2028 года трасса Север — Юг будет использоваться только в летнее время.

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Рустам Сакиев назначен генеральным директором ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (НЭСК). 

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На факультете ветеринарной медицины и в целом по Кыргызскому национальному аграрному университету сложилась критическая ситуация. 

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Дорога Барскоон — Бедель сократит перевозки товара из Китая на 8 часов.

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В Джалал-Абадской области временно перекрыли движение на участках двух автомобильных дорог.

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В Кыргызстане мошенники распространяют поддельные квитанции об оплате коммунальных услуг и штрафов, пытаясь похитить деньги граждан.

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Афиша Бишкека на выходные: «Мастер и Маргарита», цирковое шоу и фестивали.

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