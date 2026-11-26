В январе — сентябре 2026 года в Кыргызстане скончались 1 тысяча 202 ребенка до года. Об этом говорится в отчете Национального статистического комитета.

По его данным, за аналогичный период 2025-го умерли 1 тысяча 171 младенец, или на 31 ребенка меньше.

Основными причинами смертности в указанный период стали:

состояния, возникающие в перинатальном периоде, — 825 детей (69 процентов от общего числа умерших младенцев);

врожденные пороки развития — 192 младенца (16 процентов);

болезни органов дыхания — 99 детей (8 процентов).

От болезней нервной системы скончалось еще 23 ребенка, от внешних причин смерти — 10, от некоторых инфекционных и паразитарных болезней — 5.

Ранее Минздрав сообщал, что материнская смертность в КР снизилась на 34,4 процента за девять месяцев 2026 года. Всего за это время зарегистрировано 23 случая материнской смертности во время беременности, родов и в послеродовом периоде.