В Кыргызстане планируют создать единую цифровую систему для назначения и перечисления государственных выплат гражданам. Соответствующий проект постановления кабинета министров вынесен на общественное обсуждение.

Документ предусматривает создание единой системы взаиморасчетов государства с гражданами (ЕСВ), которая позволит оформлять государственные выплаты, отслеживать рассмотрение заявлений и получать информацию о перечислении денег через мобильное приложение «Тундук».

В систему предполагается включить различные виды государственных выплат, в том числе единовременное пособие при рождении ребенка «Балага сүйүнчү», ежемесячное пособие «Бала ырысы», выплату «Бала Береке» и другие меры государственной поддержки.

Как отмечается в справке-обосновании, сейчас назначением и перечислением выплат занимаются разные государственные органы, использующие собственные информационные системы. Из-за этого процессы подачи заявлений, обмена данными, перечисления средств и информирования получателей не объединены в единый механизм.

Новая система должна обеспечить цифровое взаимодействие государственных органов и банков на всех этапах — от подачи заявления до поступления денег на счет гражданина.

Предполагается, что граждане смогут подавать заявления через «Тундук», проверять необходимые сведения, самостоятельно выбирать банк для получения выплат и отслеживать статус обращения. При этом документы и данные, уже имеющиеся в государственных информационных системах, не потребуется представлять повторно.

В предусмотренных законодательством случаях выплаты смогут назначаться автоматически, без подачи заявления.

Пользование системой для граждан будет бесплатным.

Владельцем ЕСВ предлагается определить Министерство финансов, оператором цифрового взаимодействия — государственное учреждение «Кызмат», а финансово-техническим оператором и основным расчетным банком — ОАО «Элдик Банк».

При этом получатели выплат смогут самостоятельно выбирать обслуживающий банк из числа подключенных к системе.

Разработчики подчеркивают, что внедрение ЕСВ не изменит размеры, условия, периодичность и сроки назначения действующих государственных выплат. Решения о назначении пособий и других выплат по-прежнему будут принимать уполномоченные государственные органы.

Новая система также должна обеспечить учет перечисленных средств, выявление ошибок при зачислении и возврат денег, которые по каким-либо причинам не поступили получателям.

Подключение государственных органов и различных видов выплат предполагается осуществлять поэтапно.

Реализовать проект планируется в рамках действующих бюджетов государственных органов за счет перераспределения внутренних ресурсов. При необходимости допускается привлечение средств международных партнеров и донорских организаций.