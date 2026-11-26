Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев поручил в течение недели подготовить проект решения по урегулированию земельных вопросов жителей массива «Мыкан» в Свердловском районе. Об этом сообщили в столичной мэрии.

Глава города встретился с жителями массива, чтобы разобраться в проблемах оформления земельных участков и изучить имеющиеся документы.

Во встрече также участвовали прокурор Бишкека Канат Насипов, начальник столичного ГУВД Азамат Токтоналиев, представители Государственного агентства по земельным ресурсам и районной администрации.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/2 Фото мэрии Бишкека

Как выяснилось, при регистрации земельных участков в жилмассиве ранее были допущены нарушения и неточности. В частности, некоторые участки оказались не полностью учтены, а границы других были определены неправильно.

По данным мэрии, в жилмассиве «Мыкан» насчитывается 540 домов. За решением земельных вопросов в специально созданную комиссию обратились 131 житель.

Айбек Джунушалиев поручил Департаменту индивидуального жилищного строительства и градостроительства в недельный срок изучить ранее принятые решения, справки и другие документы, проверить законность предоставления участков и подготовить проект решения, который позволит рассмотреть возможность их узаконивания.

«Мэрия города Бишкек является правопреемником, поэтому мы должны взять на себя ответственность за решение этого вопроса. Совместно с правоохранительными органами необходимо подготовить и согласовать проект решения. При этом все действия должны соответствовать законодательству, а итогом работы должно стать урегулирование земельных вопросов жителей», — заявил мэр.

Он подчеркнул, что при рассмотрении обращений необходимо в первую очередь учитывать законные права и интересы граждан и не затягивать решение проблемы.

Напомним, жилмассив «Мыкан» вошел в состав Свердловского района Бишкека в результате административно-территориальной реформы. В январе 2025 года была создана специальная комиссия по инвентаризации земельных участков местных жителей. В ходе ее работы выявили несоответствия в ранее оформленных документах.

Окончательное решение об узаконивании участков пока не принято.