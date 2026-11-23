В Кыргызстане сохраняется значительный разрыв в размерах пенсий между регионами. Самые высокие средние выплаты получают пенсионеры Бишкека, а самые низкие — жители Ошской области. Об этом говорится в аналитическом обзоре «Старение населения и бедность в Кыргызской Республике».

Исследование подготовило общественное объединение «Ресурсный центр для пожилых» при технической поддержке Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

Согласно приведенным данным, в 2025 году средняя назначенная пенсия в Бишкеке составляла 13 тысяч 898 сомов, тогда как в Ошской области — 10 тысяч 361 сом. Таким образом, разница достигала 3 тысяч 537 сомов, или 34,1 процента.

В среднем по стране размер назначенной пенсии в 2025 году составлял 11 тысяч 365 сомов. Прожиточный минимум пенсионера за тот же период достигал 7 тысяч 699 сомов.

Авторы исследования также выявили существенные региональные различия в уровне бедности среди граждан старше трудоспособного возраста.

В 2024 году наиболее высокий показатель был зафиксирован в Баткенской области, где за чертой бедности находились 29 процентов пожилых жителей. В Нарынской области этот показатель составлял 25,3 процента, в Джалал-Абадской — 24,1 процента.

Самый низкий уровень бедности среди пожилых людей отмечался в Бишкеке — 5,2 процента. Таким образом, в Баткенской области доля бедных среди старшего поколения была более чем в 5 раз выше, чем в столице.

В целом по Кыргызстану за чертой бедности находились 18,2 процента граждан старше трудоспособного возраста. При этом в сельской местности среди населения от 60 лет уровень бедности достигал 21,7 процента, а в городах — 12,9 процента.

Отдельной проблемой остаются расходы на медицинскую помощь. Согласно исследованию, в 2024 году почти у каждого пятого домохозяйства, состоявшего исключительно из пожилых людей, затраты на лечение превышали 10 процентов семейного бюджета. Среди остальных домохозяйств такая ситуация наблюдалась значительно реже — в 3 процентах случаев.

Эксперты отмечают, что старение населения требует совершенствования пенсионной системы, расширения доступа к медицинской и социальной помощи, а также развития услуг по уходу за пожилыми гражданами.

По данным обзора, численность жителей Кыргызстана старше трудоспособного возраста на начало 2026 года достигла 737 тысяч 200 человек. За предыдущие пять лет эта категория населения увеличилась почти на 25 процентов.