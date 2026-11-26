Средняя заработная плата в Кыргызстане за январь — сентябрь 2026 года достигла 55 тысяч 525 сомов. Однако среднедушевые денежные доходы населения оказались значительно ниже — 13 тысяч 466,5 сома в месяц. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

Согласно информационному бюллетеню по продовольственной безопасности и бедности, за 9 месяцев 2026 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников предприятий и организаций выросла на 29,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом с учетом инфляции реальная заработная плата увеличилась на 16,6 процента. Именно этот показатель отражает изменение покупательной способности заработков.

По официальному курсу средняя начисленная зарплата составила около 635 долларов.

Однако речь идет о начисленной сумме до обязательных удержаний. Кроме того, статистика рассчитана без учета малых предприятий и не показывает, сколько получает большинство работающих граждан.

Для оценки уровня жизни Нацстатком также использует показатель среднедушевых располагаемых денежных доходов населения. По итогам первого полугодия 2026 года он составил 13 тысяч 466,5 сома в месяц.

Этот показатель существенно отличается от средней зарплаты, поскольку учитывает денежные доходы в расчете на всех жителей, включая детей, пенсионеров и неработающих граждан. При этом периоды наблюдения двух показателей различаются.

Статистика также выявила значительную разницу в оплате труда между регионами. Самая высокая средняя начисленная зарплата за январь — сентябрь зафиксирована в Бишкеке — 67 тысяч 787 сомов. В Иссык-Кульской области она составила 60 тысяч 138 сомов, в Нарынской — 52 тысячи 547 сомов.

Самые низкие показатели отмечены в Ошской области — 38 тысяч 461 сом, Баткенской области — 42 тысячи 627 сомов и Чуйской области — 43 тысячи 856 сомов.

Сохраняется разрыв и между бюджетным и небюджетным секторами. Средняя зарплата работников бюджетной сферы составила 45 тысяч 841 сом, тогда как в небюджетном секторе — 68 тысяч 117 сомов. Разница достигает примерно 1,5 раза.

При этом наиболее заметный рост начисленной заработной платы зафиксирован в сфере искусства, развлечений и отдыха — в 1,6 раза, здравоохранении и социальном обслуживании — в 1,5 раза, а также образовании — на 47,6 процента.