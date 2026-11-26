Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил главу России Владимира Путина, комментируя его недавнюю встречу с председателем Китая Си Цзиньпином и лидером США Дональдом Трампом в китайском Шэньчжэне, пишут СМИ.

Встреча Токаева с Путиным состоялась в Кремле 25 ноября.

«Я не могу не поздравить с успехом вашего недавнего визита в Китай и участием в саммите, который проходил в городе Шэньчжэне. И, конечно же, это заседание «тройки». Я смотрел и радовался за Россию, которая именно в этот очень сложный период развития истории, когда геополитика, как говорится, пустилась в пляс, то есть является абсолютно нестабильной, вышла на первый план в качестве великой державы. И, конечно же, это огромная заслуга президента России в вашем лице, Владимир Владимирович», — заявил Токаев.