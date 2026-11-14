Вечерний дайджест: основные события 14 ноября в Кыргызстане

Редакция 24.kg собрала главные события и важные итоги субботы, 14 ноября.

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За неделю минимальный набор продуктов в Бишкеке подешевел на 227 сомов до 6 тысяч 850 сомов на фоне снижения стоимости картофеля, яблок, бананов, сахара и молока при подорожании риса, огурцов и лука.

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Государственная служба исполнения наказаний открыла более 30 производств, включая швейные цеха, кирпичные заводы и пекарни, где осужденные получают зарплату, осваивают профессии и погашают иски.

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Министр транспорта Талантбек Солтобаев подтвердил, что на строительстве железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан задействовали более 10 тысяч рабочих и 7 тысяч единиц техники, и начали обучение отечественных специалистов.

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Глава государства Садыр Жапаров в шутливой форме прокомментировал привлечение спонсорской помощи и инвесторов для развития Чолпон-Аты и других регионов республики.

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Строительство малых ГЭС: Фонд зеленой энергетики объявил конкурс по выделению 56,5 гектара земли в Таласской, Чуйской и Джалал-Абадской областях под девять новых станций общей мощностью 108,1 мегаватта.

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Сбор подписей кандидатов в президенты: Сыймык Жапыкеев преодолел минимальный порог, собрав более 30 тысяч подписей избирателей для участия в январских выборах 2027 года.

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Кадровые перестановки: президент и кабмин произвели назначения в руководстве МЧС, Пограничной службы, дипломатического корпуса и утвердили нового гендиректора ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

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Арест депутата Бишкекского горкенеша: Ленинский районный суд заключил под стражу до 21 декабря подозреваемого в мошенничестве народного избранника Таалайбека Жакыпова.

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Комментарий президента о возможных провокациях: Садыр Жапаров разъяснил превентивный характер своего заявления о попытках сорвать выборы через межнациональные конфликты, заверив в надежной защите стабильности силами государства.

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Президент Садыр Жапаров подтвердил неизменный курс на полное уничтожение организованных преступных группировок ради улучшения международного имиджа страны.

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Премьеры сериалов недели: с 16 по 22 ноября телезрителей ожидают третий сезон фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы», криминальная драма «Альтруисты», детектив «Возвращенец», мелодрама «Все в твоих руках» и комедия «Понаехавшие».

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Самым холодным 14 ноября в Бишкеке, по данным синоптиков, остается с 1955 года. В тот день в столице зафиксировали 15,2 градуса мороза.

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