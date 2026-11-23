В Кыргызстане ликвидируют ОАО «Процессинг КейДжи», которое в октябре попало под санкции Великобритании. Информация размещена на сайте Кыргызской фондовой биржи.

Указано, что 16 ноября единственный акционер компании — Министерство финансов Кыргызстана — принял решение о добровольной ликвидации ОАО «Процессинг КейДжи».

Ликвидатором назначен Улан Букабаев, ранее занимавший должность председателя правления компании. Ему поручено провести процедуру ликвидации в соответствии с действующим законодательством.

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Оставшиеся после расчетов с кредиторами средства должны быть направлены в республиканский бюджет.

Напомним, в 2025 году за счет госсредств этой компании выделили 200 миллионов сомов для увеличения уставного капитала. Против такого решения выступал депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

«Я был прав. 200 миллионов сомов не стоило вкладывать в «Процессинг КейДжи», — написал он в своих соцсетях.

По его словам, 24 ноября парламентский комитет по бюджету рассмотрит распоряжение кабмина о ликвидации компании.

Необходимо более тщательно подходить к расходованию бюджетных средств, особенно при покупке компаний и последующем финансировании их деятельности, посоветовал он чиновникам.

Ранее стало известно, что Великобритания включила ОАО «Процессинг КейДжи» в санкционный список в рамках ограничительных мер против России.

Британские власти объяснили решение тем, что, по их оценке, существуют разумные основания подозревать «Процессинг КейДжи» в деятельности, которая приносит выгоду правительству России или оказывает ему поддержку посредством ведения бизнеса, имеющего экономическое значение для российского государства.