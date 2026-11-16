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24.kg

Вечерний дайджест: основные события 16 ноября в Кыргызстане

22:00, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Редакция 24.kg собрала главные события и важные итоги понедельника, 16 ноября. 

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Среди стран ЕАЭС цены на бензин больше всего в сентябре выросли в Кыргызстане. 

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Более 227 тысячи подписей избирателей поступило в поддержку кандидатов на предстоящих президентских выборах.

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В Чаткальском районе Джалал-Абадской области выявили предполагаемую коррупционную схему незаконной добычи золота с участием должностных лиц районной администрации и милиции. 

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По итогам января — октября 2026 года объем валового внутреннего продукта, по предварительной оценке, достиг 1 триллиона 866 миллиардов 416,1 миллиона сомов. По сравнению с январем — октябрем 2025-го он увеличился на 10,5 процента.

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Путь до джайлоо. Когда в Кыргызстане заасфальтируют все дороги?

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Средняя зарплата в Кыргызстане по итогам января — сентября 2026 года (данные дают с задержкой на месяц) достигла 55 тысяч 525 сомов выросла за месяц на 446 сомов.

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В Кыргызстане 18 ноября состоится общереспубликанское тестирование избирательной инфраструктуры. Граждане смогут проверить свои данные в списках избирателей, пройти биометрическую идентификацию и ознакомиться с процедурой голосования.

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Муфтият аккредитовал 36 туркомпаний для организации умры.

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В Кыргызстане граждане сталкиваются с проблемами при замене водительских удостоверений из-за старых штрафов, которые продолжают отображаться в государственных информационных системах даже после оплаты. 

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«Надо просто мозги включать». Чолпон Джакупова о власти и будущем Кыргызстана.

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В социальных сетях распространяется видео, на котором сотрудник патрульной милиции Оша стоит на коленях и просит прощения у неизвестного мужчины. Обстоятельства произошедшего выясняются. 

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Экономика Кыргызстана за 10 месяцев: замедление роста и бум инвестиций.

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Аймен Касенов собрал минимально допустимое количество подписей избирателей для регистрации кандидатом на предстоящих президентских выборах.

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Жители 10-го микрорайона Бишкека второй день жалуются на перебои с отоплением и горячей водой. 

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Депутат Дастан Бекешев раскритиковал внесение изменений в Генеральный план развития Бишкека до 2050 года без предварительного информирования общественности.

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