Армения намерена в ближайшие годы полностью взять на себя ответственность за охрану своих границ. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Мы благодарны пограничникам Российской Федерации за то, что в течение этого времени они стояли на границах Армении. Но считаю, что пришло время, чтобы в ближайшие годы мы полностью взяли ответственность за охрану границы на себя», — сказал он журналистам сегодня.

При этом Никол Пашинян не назвал конкретных сроков реализации этих планов.

Напомним, в Армении с 1995 года дислоцируется 102-я российская военная база. Она расположена в Гюмри и действует на основе межгосударственного договора между Арменией и Россией.

База несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ и является единственной российской военной базой в Закавказье.

В 2010 году стороны продлили срок действия договора до 2044 года с возможностью автоматического продления на последующие пятилетние периоды.

База оснащена, в частности, комплексами С-300; численность личного состава составляет около 5 тысяч человек.

Ранее премьер Армении заявил, что трижды посетит Россию в декабре для переговоров и сохранения дружественной атмосферы. Об этом он говорил, выступая в Дублинском институте международных и европейских дел.

«В декабре я буду в РФ трижды, три визита: 3 декабря, 11 декабря и 22 декабря я посещу страну для переговоров. И надеюсь, мы сможем сохранить дружественную атмосферу в наших отношениях с Россией», — сказал Никол Пашинян.