В Оше площадь зеленых насаждений в расчете на одного жителя за период с 2011 по 2024 год сократилась с 5,4 до 4 квадратных метров. Такие данные представили на научно-практическом форуме «Устойчивый город — безопасная среда: экологические инициативы и инновационные решения», который прошел в Ошском технологическом университете.

На форуме обсудили состояние многолетних деревьев, влияние урбанизации на городскую экосистему и способы сохранения зеленых зон.

По словам профессора ОшТУ Бакытбека Шамшиева, сокращение зеленых насаждений связано с активной застройкой, расширением дорог и увеличением количества автомобилей.

Сравнение спутниковых снимков за 2003 и 2023 годы показало значительное уменьшение зеленого покрова в сквере имени Насирдина Исанова, студенческом городке, микрорайонах «Туран» и «Манас-Ата», а также в центральной части города.

Исследователи также выявили проблемы с уходом за деревьями.

Среди них — перебои с поливом из-за засорения арыков, повреждение корней во время строительства, чрезмерная обрезка крон и уплотнение почвы асфальтом и бетоном. Это ослабляет многолетние деревья и делает их более уязвимыми к болезням и вредителям.

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По итогам исследования определили пять основных угроз для зеленого фонда города: старение деревьев, сокращение зеленых зон из-за строительства, недостаточный полив и неправильная обрезка, усиление летней засухи и преобладание на улицах деревьев одного вида.

Для озеленения Оша специалисты рекомендуют использовать виды, устойчивые к жаркому и засушливому климату. Среди них — чинар, белая акация, гледичия, вяз, ясень, клен и шелковица. В парках также предлагают высаживать каштаны, тополя, голубые ели, можжевельник и катальпу.

Исследователи предлагают создать единый цифровой реестр многолетних деревьев с указанием их возраста, вида, координат и состояния. Кроме того, они рекомендуют уделять приоритетное внимание лечению и сохранению существующих насаждений, восстанавливать систему полива и высаживать новые деревья.

Один из предложенных принципов — три новых саженца вместо каждого срубленного дерева.

В исследовании подчеркивается, что молодые саженцы не могут сразу заменить взрослые деревья, поскольку для формирования полноценной кроны и создания тени требуются десятилетия. Поэтому сохранение старых насаждений названо важным условием экологической устойчивости города.