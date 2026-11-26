В Кыргызстане планируют разработать проекты мультимодальных транспортно-логистических терминалов на севере и юге страны. Проект приказа Министерства транспорта и коммуникаций вынесен на общественное обсуждение.

Согласно документу, новые логистические комплексы должны обеспечить перевалку грузов между автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом, а также их хранение, распределение и таможенное оформление.

На юге страны предлагается разработать концепцию автомобильно-железнодорожного терминала. Он будет предназначен для обработки контейнеров, сельскохозяйственной продукции и других грузов, поступающих автомобильным и железнодорожным транспортом.

На севере рассматривается создание более крупного логистического хаба, объединяющего сразу три вида транспорта — автомобильный, железнодорожный и авиационный. Такой комплекс должен обеспечить в том числе перегрузку товаров между железной дорогой и авиацией, а также обслуживание международных транзитных грузопотоков.

В проекте предусмотрено несколько категорий терминалов по мощности. Железнодорожно-автомобильные комплексы предлагается разделить на объекты с пропускной способностью до 25 тысяч контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте в год, от 25 тысяч до 100 тысяч и свыше 100 тысяч. Для авиационных грузов рассматриваются мощности до 10 тысяч и от 10 тысяч до 50 тысяч тонн ежегодно.

В Минтрансе отмечают, что Кыргызстан находится на пересечении международных транспортных коридоров, однако инфраструктура мультимодальных перевозок пока развита недостаточно.

Кроме того, в стране отсутствуют единые требования к проектированию подобных терминалов. Из-за этого возникают дополнительные расходы, различия в технических решениях и сложности при привлечении инвесторов.

Развитие логистической инфраструктуры рассматривается с учетом действующих транспортных связей с Казахстаном и Узбекистаном, Транскаспийского международного транспортного маршрута, коридоров CASCA+, а также перспектив строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

Согласно плану, до 1 декабря 2026 года предполагается подготовить типовые требования к терминалам. В январе — феврале 2027 года планируется разработать функциональные концепции двух пилотных комплексов на севере и юге страны, включая предварительную оценку стоимости и возможностей государственно-частного партнерства. Детальное проектирование объектов предусматривается отдельным этапом в 2027 году.

При этом конкретные земельные участки для размещения терминалов пока не определены. Представленный документ устанавливает лишь общие технические требования и не является готовым проектом строительства.

В справке-обосновании отмечается, что утверждение типовых проектных решений не потребует дополнительных средств из республиканского бюджета.