Министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Канатбек Чыныбаев заявил, что причиной проблем с реагированием на обращение о помощи 14-летнего подростка, погибшего в Ала-Арче, стал человеческий фактор. Об этом он сообщил 23 ноября на заседании временной депутатской комиссии Жогорку Кенеша.

По предварительным результатам внутреннего расследования МЧС, обращение о помощи осталось на уровне диспетчерской службы и не получило необходимого дальнейшего реагирования.

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Глава ведомства заявил о готовности взять на себя полную ответственность за произошедшее. По его словам, обстоятельства трагедии сейчас расследует Военная прокуратура.

«По предварительным результатам внутреннего анализа причиной произошедшего стал человеческий фактор. Обращение о помощи осталось на уровне диспетчерской службы», — сообщил министр.

Он добавил, что в настоящее время пересматриваются алгоритмы организации и проведения поисково-спасательных операций.

Заседание временной депутатской комиссии, созданной постановлением Жогорку Кенеша от 11 ноября 2026 года, было посвящено обстоятельствам гибели подростка в Ала-Арче, действиям спасателей и взаимодействию экстренных служб.

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Председатель комиссии Улугбек Ормонов подчеркнул, что главная задача депутатов — установить причины произошедшего, оценить работу ответственных государственных органов и разработать предложения, которые позволят избежать подобных трагедий.

Депутат Табылды Муратбеков заявил, что трагедия выявила системные проблемы в структуре МЧС. По его мнению, на фоне растущей популярности горного туризма государство должно обеспечить безопасность граждан, отправляющихся в походы.

Депутаты также подняли вопросы подготовки спасателей, их медицинских и альпинистских навыков, оснащения современным оборудованием и взаимодействия между государственными органами.

В частности, Гулшаркан Култаева предложила предусмотреть возможность привлечения дополнительных спасательных служб, если подразделения МЧС заняты другими операциями.

Глава Государственного агентства по развитию туризма Эдуард Кубатов сообщил, что рассматривается вопрос введения разрешений на восхождение на горные вершины высотой более 7 тысяч метров.

Кроме того, разрабатываются меры по созданию общественных спасательных постов на популярных туристических маршрутах и обеспечению безопасности массовых походов.

Напомним, 7 ноября 14-летний Амир Кунакунов заблудился в горах Ала-Арчи при спуске с пика Адыгене. В 19.02 подросток позвонил в службу 112 и сообщил, что не может самостоятельно найти дорогу.

Поисково-спасательная операция продолжалась два дня. 9 ноября тело подростка обнаружили в районе пика Электро.

Обстоятельства организации спасательной операции и своевременность реагирования экстренных служб вызвали общественный резонанс. Для изучения работы ответственных ведомств Жогорку Кенеш создал временную депутатскую комиссию.