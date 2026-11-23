Работники туристической отрасли Кыргызстана получают значительно меньше коллег в соседних странах. Средняя зарплата в секторе примерно на 20 процентов ниже, чем в Узбекистане, и более чем на 40 процентов ниже, чем в Казахстане. Об этом говорится в исследовании Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC).

Согласно докладу «Диагностика частного сектора Кыргызской Республики», опубликованному в ноябре 2026 года, средняя зарплата в турбизнесе Кыргызстана примерно на 30 процентов ниже среднего уровня оплаты труда по стране.

Эксперты отмечают, что низкие зарплаты — одно из препятствий для развития туризма, особенно в горных и отдаленных районах.

Наиболее остро ощущается нехватка квалифицированных горных гидов, проводников, спасателей, сотрудников экстренных служб и специалистов гостиничного бизнеса, прошедших необходимую подготовку.

По оценке Всемирного банка, уровень оплаты труда затрудняет привлечение и удержание специалистов, от которых напрямую зависят безопасность туристов и качество предоставляемых услуг.

Проблема усугубляется сезонным характером работы. Многие туристические предприятия активно работают лишь несколько месяцев в году, что ограничивает возможности сотрудников получать стабильный доход и накапливать профессиональный опыт.

Кроме того, в стране недостаточно возможностей для специализированного обучения и получения международно признаваемых профессиональных сертификатов.

Эксперты подчеркивают, что развитие горного и приключенческого туризма требует не только строительства гостиниц и улучшения инфраструктуры, но и подготовки квалифицированных кадров.

Особое значение это имеет для организации безопасных восхождений, горных походов и других видов активного отдыха, связанных с повышенным риском.

Нехватка подготовленных специалистов ограничивает возможности туристических компаний предлагать более дорогие и качественные услуги, работать круглогодично и привлекать иностранных путешественников с высокими расходами.

При этом Кыргызстан обладает значительным туристическим потенциалом. Горы занимают около 94 процентов территории страны, а природное разнообразие позволяет развивать экологический, горный и приключенческий туризм.

По данным исследования, в 2024 году поступления от международного туризма в Кыргызстане превысили 1 миллиард долларов. Однако рост туристического потока пока не сопровождается сопоставимым увеличением доходов предприятий, оказывающих услуги путешественникам.

Всемирный банк считает, что для развития отрасли необходимо улучшать условия ведения бизнеса, расширять возможности профессиональной подготовки и создавать условия для привлечения квалифицированных специалистов.