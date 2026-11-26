В социальных сетях распространяется видео конфликта на посту платной объездной дороги в Узгенском районе Ошской области. Судя по публикации, сотрудники поста не пропускали автомобиль скорой помощи с тяжелобольным пациентом бесплатно.

По словам автора публикации, бригада перевозила пациента из больницы города Манаса в медицинское учреждение Оша. У женщины диагностировали геморрагический инсульт из-за разрыва аневризмы, ей требовалась срочная операция.

Блок YouTube

Напомним, согласно статье 13 Закона «Об автомобильных дорогах», специальные автомобили уполномоченных органов в сфере здравоохранения освобождаются от оплаты за проезд по платным автомобильным дорогам при исполнении служебных обязанностей. Это правило распространяется и на вновь построенные дороги.

Объездная дорога Узгена — первая платная трасса в Кыргызстане, построенная в рамках государственно-частного партнерства. Ее протяженность составляет 14 километров, движение организовано по четырем полосам. Дорогу открыли 6 декабря 2024 года. Стоимость проезда для легковых автомобилей составляет 200 сомов, для среднетоннажных грузовиков — 350 сомов, для большегрузов — 700 сомов.