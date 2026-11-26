Сеть магазинов O!Store запускает масштабную осеннюю распродажу. С 25 по 30 ноября 2026 года включительно покупателей ждут специальные скидки на весь модельный ряд смартфонов, выгодные предложения на популярные аксессуары и эксклюзивные скидки до 75 процентов в крупных торговых центрах Бишкека.

Что подготовили для покупателей в O!Store:

Скидки до 75 процентов на смартфоны HONOR, Infinix и Vivo — от 1 тысячи 900 сомов. Специальное предложение распространяется на определенные модели устройств. Акция действует только в семи филиалах сети O!Store в Бишкеке: ЦУМ, ГУМ, «Азия Молл», «Бишкек Парк», «Беш Сары Сити», «Дордой Плаза» и Vefa. Количество устройств ограничено, поэтому уточнить наличие конкретных моделей можно непосредственно у консультантов в указанных филиалах.

Скидка 10 процентов на весь модельный ряд смартфонов по всей стране. Скидки действуют во всех магазинах O!Store Кыргызстана на популярные флагманы и новинки, включая iPhone, Samsung S-серии и другие модели. Например, при покупке флагманского iPhone 18 Pro Max выгода составит до 10 тысяч сомов.

Скидка 20 процентов на аксессуары по всей стране. Предложение также доступно во всех филиалах сети в Кыргызстане и распространяется на полезные гаджеты стоимостью до 1 тысячи сомов: наушники, пауэрбанки, адаптеры питания, кабели и другие аксессуары для повседневного использования.

Успейте выгодно обновить смартфон или выбрать полезные подарки к приближающимся праздникам.

Подробности об условиях акции, адресах филиалов и наличии устройств можно уточнить в магазинах O!Store, на сайте ostore.kg или по телефону 0705 007 000.

Заказать бесплатную доставку покупки от 1 тысячи сомов по Бишкеку можно в приложении « Мой О! ».

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016 года. Рассрочку предоставляет ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024 г. Подробности на obank.kg.