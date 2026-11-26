Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходят новые фильмы.

С сегодняшнего дня можно посмотреть социальную драму, основанную на реальных историях, биографическую ленту о создании культового «Рокки» и криминальный боевик по сценарию Квентина Тарантино.

1 «Сатылган үн» (драма)

Фильм рассказывает историю девушки Айжан, которая уезжает на заработки в Россию, спасаясь от принудительного брака, но попадает в руки международной преступной группировки, занимающейся торговлей людьми.

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2 «Новые похождения Клиффа Бута» (боевик)

Лос-Анджелес, 1977 год. Клифф Бут — бывший каскадер и дублер актера Рика Далтона — теперь становится посредником голливудских студий и помогает им устранять проблемы.

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3 «Колотун и волшебное королевство» (фэнтези)

Ссора в машине, случайный сугроб — и вот мама, папа и сын Снегиревы уже не в пробке по дороге на новогодний праздник, а в Волшебном королевстве. Они нечаянно выпускают из заточения злобного мага Колотуна, а с магами, особенно злобными, шутки плохи. Теперь, чтобы вернуться домой и спасти оба мира, Снегиревым предстоит отправиться на поиски артефакта Хронотрона, встретить новых сказочных друзей и, главное, опять стать счастливой семьей.

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4 «Дворняшка» (мультфильм)

Дворовый пес по кличке Югли, которого считают самым некрасивым псом, отправляется на престижный конкурс красоты среди породистых собак в надежде найти любящую семью.

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5 «Астрал. Иной мир» (ужасы)

Ночная поездка матери и ее слабовидящей дочери превращается в кошмар, когда их автобус ломается посреди проклятого леса. Пока мать отчаянно ищет пропавшего ребенка в реальном мире, девочка оказывается заперта в зловещем «ином мире» — искаженной и смертельно опасной реальности.

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6 «Рокки — это я» (драма)

Начинающий актер Сильвестр Сталлоне пишет сценарий о молодом боксере по имени Рокки. Историей заинтересовывается крупная голливудская студия, которая предлагает автору внушительный гонорар. Но Сталлоне готов продать сценарий только при условии, что сам исполнит главную роль. Продюсеры не видят в малоизвестном актере подходящего кандидата и настаивают на другой звезде.