В Кыргызстане продолжается рост цен на мясо. С начала 2026 года баранина подорожала на 25,4 процента, а говядина — на 18,9 процента. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета, опубликованные в информационном бюллетене по продовольственной безопасности и бедности.

По данным ведомства, в сентябре средняя потребительская цена баранины достигла 876,07 сома за килограмм. Еще в январе она составляла 707,64 сома. Таким образом, за 9 месяцев баранина подорожала на 168,43 сома за килограмм.

Средняя стоимость говядины в сентябре составила 840,43 сома за килограмм против 713,74 сома в январе. Рост за этот период составил 126,69 сома.

При этом особенно заметное повышение цен наблюдалось в летние месяцы. В июне баранина стоила в среднем 815,72 сома, в июле — 858,42 сома, а в августе — уже 874,08 сома за килограмм.

Говядина за тот же период подорожала с 783,75 сома в июне до 828,41 сома в августе и 840,43 сома в сентябре.

Согласно статистике, в целом продукты питания и безалкогольные напитки за январь — сентябрь 2026 года подорожали на 7 процентов по сравнению с декабрем 2025-го.

Помимо мяса, значительно выросли цены на другие продукты. Куриные яйца подорожали на 16,9 процента, растворимый кофе — на 16,4 процента, молочная продукция — на 8,7 процента, чай — на 8,5 процента, сахар — на 5,8 процента.

В то же время некоторые продукты стали дешевле. В частности, с начала года свежие овощи подешевели на 22,6 процента, картофель — на 21,8 процента, рис — на 2,2 процента.

Несмотря на рост стоимости мяса, его производство в стране также увеличивается. За январь — сентябрь 2026 года объем производства скота и птицы на убой в живом весе составил около 339 тысяч 671 тонны, что на 3,9 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.