Генеральная прокуратура Кыргызской Республики зафиксировала рост преступности в 2026 году на 3,8 процента. Об этом говорится в отчете Национального статистического комитета.

Как отмечается, в январе — октябре зарегистрировано 30,2 тысячи преступлений, что на 3,8 процента больше по сравнению с прошлогодним уровнем. В их числе совершено 4,4 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений.

Основную часть составили преступления против собственности — на их долю пришлось более 70 процентов.

Число преступлений против личности увеличилось на 15 процентов, изнасилований — на 17,9 процента, с причинением тяжкого вреда здоровью — на 8 процентов.

В то же время число убийств сократилось на 17,5 процента, а преступлений с причинением менее тяжкого вреда здоровью — на 6,9 процента.

При этом отмечалось незначительное снижение числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В январе — октябре 2026 года выявлено 19,1 тысячи человек, совершивших преступления, что на 6,9 процента больше, чем за аналогичный период 2025-го.

Из их общего числа женщины составили 13,8 процента, несовершеннолетние — 4,1 процента, а 64,8 процента выявленных нигде не работали и не учились.