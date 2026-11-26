В Кыргызстане сохраняется значительный разрыв в доходах между обеспеченными и малообеспеченными гражданами. Основная часть денежных средств сосредоточена у наиболее состоятельных слоев населения. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета за 9 месяцев 2026 года.

Согласно опубликованному информационному бюллетеню по продовольственной безопасности и бедности, на долю 20 процентов наиболее обеспеченного населения приходится 48,6 процента совокупных денежных доходов страны.

Для сравнения, наименее обеспеченные 20 процентов населения располагают только 5,1 процента всех доходов.

Таким образом, доходы наиболее обеспеченной группы населения в 9,5 раза превышают доходы наименее обеспеченной.

При этом статистика показывает некоторое сокращение разрыва между богатыми и бедными по сравнению с прошлым годом.

По итогам 9 месяцев 2025 года на долю наиболее обеспеченных граждан приходилось 50 процентов всех денежных доходов, а на долю наименее обеспеченных — 4,7 процента. Тогда разница составляла 10,7 раза.

За год доля доходов наиболее обеспеченных граждан сократилась на 1,4 процентного пункта, а наименее обеспеченных — увеличилась на 0,4 процентного пункта.

Оставшиеся доходы распределяются между другими группами населения. На вторые 20 процентов граждан с наиболее низкими доходами приходится 10,1 процента совокупных доходов, на среднюю группу — 15,6 процента, а на следующую — 20,6 процента.

По данным Нацстаткома, среднедушевой располагаемый денежный доход населения Кыргызстана за 9 месяцев 2026 года составлял 13 тысяч 466,5 сома в месяц.

При этом уровень доходов существенно различается в зависимости от региона. В Бишкеке среднедушевой доход превышал среднереспубликанский показатель на 2 тысячи 215,7 сома, тогда как в Нарынской области был ниже на 3 тысячи 334,2 сома.

Статистика показывает, что, несмотря на некоторое сокращение разрыва между наиболее и наименее обеспеченными группами, распределение денежных доходов в Кыргызстане остается неравномерным.