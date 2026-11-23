Пересадка органа — это шанс начать жизнь заново. Но для пациентов из Кыргызстана сама операция нередко становится лишь началом нового испытания. Одни тратят десятки тысяч долларов на лечение за рубежом, другие годами ждут подходящего донора, а после возвращения домой сталкиваются с нехваткой специалистов, дорогими анализами и отсутствием налаженной системы посттрансплантационного наблюдения. Почему даже спасенная жизнь требует продолжения борьбы?

Второй шанс на жизнь

Тридцатисемилетней Нигине очень долго не могли поставить диагноз — сначала лечили от гепатита, а в итоге выявили аневризму печеночных артерий. Женщина консультировалась у врачей в России, Турции, Казахстане, проходила дорогостоящие исследования, пока ей не поставили точный диагноз.

Кыргызстанка надеялась на лечение инновационными препаратами, чтобы избежать трансплантации. Однако консервативное лечение не помогло. Девять месяцев назад Нигина сделала пересадку. Выбор остановила на Индии, как признается, из-за дешевизны.

«За годы лечения я потратила около 130 тысяч долларов, поэтому на саму трансплантацию денег практически не осталось, пришлось выбрать самый дешевый вариант, — рассказала 24.kg женщина. — Сама операция обошлась мне в 17 тысяч долларов, однако фактические расходы составили 38 тысяч долларов.

« Но и условия были соответствующие – наша гостиница находилась рядом с мусорной свалкой. Нигина

Представьте, после трансплантации три месяца жить в таких условиях. Некоторые комнаты без окон, дверей и вентиляции. У кого есть деньги, перебираются в районы, где живут врачи. Через какое-то время и я не выдержала, пришлось доплатить и переехать в более благополучный район».

По ее данным, стоимость операции по пересадке печени в Индии разнится — от 15 до 50 тысяч долларов. Плюс расходы на авиабилеты, проживание, питание и дополнительные обследования не только для пациента, но и донора, а возможно, и сопровождающего.

«Когда встал вопрос о пересадке, первой откликнулась сестренка. Ее стали обследовать и обнаружили злокачественную опухоль щитовидной железы. Мы ждали год, пока она поправится и сможет стать донором, — добавила собеседница. — После трансплантации сестру выписали на пятый день. В принципе больницу донор особо не интересует после операции. Печень у нее отросла до нормальных размеров в течение трех месяцев. У меня тоже сейчас все хорошо».

Однако это не значит отсутствие других проблем.

Нехватка врачей и знаний

По словам Нигины, первое время после операции индийские врачи выходят на связь с пациентами, но через какой-то период могут требовать деньги за консультацию, рекомендовать личный визит в клинику или вовсе блокируют номер телефона. Некоторым больным при возникновении осложнений требуется повторное хирургическое вмешательство — стентирование. Все это стоит немалых денег.

«Минимум полететь на диагностику обойдется в 3,5-5 тысяч долларов. У кыргызстанских же врачей руки обычно связаны, поскольку они не знают, чем нас лечили в Индии. Там применяется ударная доза антибиотиков, и многие препараты нам просто не помогут, если мы чем-то заболели. Система посттрансплантационного ведения в Кыргызстане еще не выстроена, раньше нас консультировал нефролог, недавно, наконец, выделили гепатолога», — отметила женщина.

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Пациентка с пересаженной почкой Мавлюда также столкнулась с проблемой постоперационного ведения в КР. Почку ей пересадили в Турции, где бесплатное наблюдение тоже ограничено.

«В Кыргызстане нефролог, амбулаторно консультирующий таких пациентов, постоянно меняется из-за колоссальной нагрузки и ответственности. Раньше часть пациентов вела Насира Бейшебаева, которую лишили свободы на три года. Она знала о таких пациентах буквально все, поскольку сама участвовала в трансплантации, — рассказала Мавлюда 24.kg. — Узкие специалисты зачастую не знают, как нас лечить, и все время отправляют к нефрологам.

Например, в январе этого года я обратилась к гастроэнтерологу из-за проблем с желудочно-кишечным трактом. Он назначил терапию, но сказал согласовать схему с лечащим нефрологом. Знакомой пациентке невропатолог назначил препараты, которые категорически нельзя людям с пересаженными органами. К счастью, она это знала заранее и тоже пришлось обращаться к нефрологу, а нас, таких пациентов, у нее сотни. Все это создает неудобства и затягивает процесс лечения и выздоровления».

Проблему признают и трансплантологи. По словам завотделением трансплантации медклиники ОшГУ Бексултана Сейитбек уулу, семейные врачи могут отказать в приеме пациентов с пересаженными органами. Нет и узких специалистов, эндокринологов, к примеру, гепатологов, грамотных гинекологов.

« Женщины могут рожать после трансплантации, но врачи в регионах прерывают им беременность без показаний. Постоянно с этим сталкиваемся. Бексултан Сейитбек уулу

А пациентов все больше

По данным замминистра здравоохранения Нурбека Букуева, в Кыргызстане провели 116 операций по трансплантации почек и 11 — по пересадке печени.

Всего же в республике зарегистрировано 1 тысяча 528 пациентов после трансплантации органов. Из них 880 перенесли пересадку почки, а 648 — печени.

! Справка Национальный центр охраны материнства и детства в Бишкеке — основной центр трансплантации почки в стране.

Кыргызско-Турецкая больница дружбы в Бишкеке и медицинская клиника Ошского государственного университета проводят операции по пересадке почки и печени.

Национальный хирургический центр имени Мамбета Мамакеева проводит только пересадку печени.

Желающие есть, но пересадка невозможна

По словам Бексултана Сейитбек уулу, основным сдерживающим фактором развития трансплантологии, помимо финансирования и дефицита кадров, является нехватка доноров.

« Иногда из 15 родных ни один не подходит для донорства. Бывают семейные гепатиты – 10 человек в семье, и все болеют гепатитами, циррозом печени. Бексултан Сейитбек уулу

С похожими сложностями сталкиваются и пациенты на диализе. Из-за несовместимости донора и реципиента пересадка становится невозможной.

Отсутствие трупного донорства серьезно ограничивает возможности пациентов. В обществе распространены стереотипы и страхи относительно посмертной пересадки, однако завотделением трансплантации медклиники ОшГУ считает их необоснованными.

При этом, исходя из своего опыта, он отмечает низкую ответственность граждан за свое здоровье.

Цена безответственности

«Приходят молодые люди, жалуются, что почки отказали, получают гемодиализ, а в руках — энергетик. Одной 17-летней девушке пересадили почку, отпустили домой, а через три дня наша медсестра увидела ее через соцсети в ночном клубе. Как можно так халатно относиться к своему здоровью? Диету не соблюдают, лекарства вовремя не принимают, некоторые, вообще, занимаются самолечением», — посетовал Бексултан Сейитбек уулу.

« Эта безответственность не только пациентов губит, но и врачей изматывает. Ты сколько ни стараешься, пациент не выздоравливает, а болезнь только прогрессирует. Бексултан Сейитбек уулу

Сорокатрехлетняя Элиза уже дважды перенесла пересадку почки. Она признает, что первый раз не соблюдала рекомендованный врачами режим и не держала диету.

Первую трансплантацию перенесла в 26 лет в Пакистане, донором стала ее мама. Но уже через четыре года Элиза вновь попала на гемодиализ, который получала 11 лет.

В августе 2026 года она сделала вторую пересадку, на этот раз уже в Турции. Органом с ней поделился дальний родственник. За операцию родители пациентки заплатили 15 тысяч долларов, но вместе с проживанием, питанием и другими сопутствующими расходами у них ушло около 30 тысяч долларов.

«Сейчас я строго соблюдаю диету, вовремя принимаю лекарства. Препараты выдает государство, но анализы выходят дороговато — каждую неделю уходит по 4 тысячи сомов. Так часто анализы нужно сдавать до трех месяцев после операции, потом — реже. По всем остальным вопросам пока связываюсь со своими стамбульскими врачами», — рассказала женщина.

Помощь государства

С 2024 года в Кыргызстане операции по пересадке почек стали проводить за счет государственного бюджета.

В Минздраве подсчитали, что длительный диализ в конечном итоге обходится государственному бюджету и пациентам дороже, чем успешная трансплантация, хотя сама операция требует высоких единовременных затрат. Поэтому пересадку почки по политическому решению президента перевели на бюджетную основу.

Трансплантацию печени тоже намерены финансировать за счет средств Фонда высоких технологий.

Чиновники обещают развивать и пересадку костного мозга детям. Первый успешный пример уже есть.

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По словам Айзирек Мусаевой, это очень помогло бы родителям онкобольных детей. В 2020 году ее дочери в пятилетнем возрасте диагностировали рак крови.

«Мы около года провели в больнице, дочь получила несколько курсов химиотерапии и победила рак. Врачи сказали, что успех во многом зависел от своевременного выявления болезни и лечения. Однако часть заболевших детей нуждается в пересадке костного мозга. Сейчас это одна из наиболее острых проблем. Родителям приходится выезжать за границу. А это дорого. Пока соберут деньги, драгоценное время уходит. Некоторые дети умирают, не дождавшись трансплантации», — отметила она.

Трансплантация дает шанс на жизнь тысячам людей, однако врачи напоминают: до такого лечения лучше не доводить. Многие заболевания, которые в конечном итоге приводят к отказу почек или печени, можно выявить на ранних стадиях. Для этого важно не игнорировать тревожные симптомы, регулярно проходить медицинские обследования, контролировать хронические заболевания и не заниматься самолечением. Не менее значима и вакцинация против вирусных гепатитов.