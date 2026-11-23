Санкционные риски в банковском и криптовалютном секторах Кыргызстана представляют серьезную угрозу для международной репутации страны и могут негативно сказаться на привлечении иностранных инвестиций. Об этом заявил посол США в Кыргызстане Лесли Вигери в интервью Максиму Полетаеву.

Дипломат прокомментировал американские санкции против «Керемет банка» и риски вторичных ограничений для кыргызстанского бизнеса.

По его словам, Соединенные Штаты неоднократно обсуждали эту проблему с правительством Кыргызстана. Определенные меры уже принимаются, однако американская сторона считает их недостаточными.

Особую обеспокоенность, отметил посол, вызывают финансовый сектор и операции с криптовалютами.

Вигери подчеркнул, что предполагаемое использование финансовой системы Кыргызстана для обхода международных санкций создает репутационные риски для страны в целом.

По его оценке, это отражается не только на компаниях, непосредственно затронутых ограничениями, но и на других банках и предприятиях.

Иностранные инвесторы вынуждены учитывать дополнительные риски при принятии решений о работе в Кыргызстане. Возможные проблемы с соблюдением санкционных требований могут осложнять международные расчеты и снижать привлекательность страны для зарубежного бизнеса.

При этом дипломат положительно оценил определенные шаги кыргызстанских властей по снижению санкционных рисков, но подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшие действия.

Напомним, 15 января 2025 года Министерство финансов США ввело санкции против банков Кыргызстана. Американское ведомство обвинило финансовое учреждение в содействии проведению трансграничных операций в интересах российского Промсвязьбанка, находящегося под санкциями.

Впоследствии западные санкционные ограничения затронули и отдельных участников криптовалютного рынка Кыргызстана.

Власти Кыргызстана, в свою очередь, заявляли о мерах по предотвращению использования национальной финансовой системы для обхода санкций. В частности, усиливаются проверки банковских операций, идентификация клиентов и контроль за деятельностью компаний, представляющих санкционные риски.

Несмотря на предпринимаемые шаги, заявления американского посла свидетельствуют о том, что вопросы соблюдения санкционных ограничений остаются одним из значимых факторов кыргызско-американских экономических отношений.