С 2023 года в других странах задержали 184 человека, объявленных в международный розыск по запросам Кыргызстана. Еще 132 человека вернули на родину. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Задержания проходили в 29 странах, среди них Таиланд, Вьетнам, Италия, Испания, США, Турция, ОАЭ, Россия и Казахстан.

За тот же период в Кыргызстане арестовали 96 иностранцев, которых разыскивали другие государства. 42 из них передали странам, направившим запросы. В их числе Турция, Польша, Франция, Пакистан, Россия и Узбекистан.

Среди задержанных за рубежом были подозреваемые в тяжких преступлениях. Например, в Италии нашли двух граждан Кыргызстана. Одного подозревают в создании преступной группы, другого — в мошенничестве в особо крупном размере.

Кроме того, в Дубае выявили участника преступной группы, обвиняемого в убийстве. Еще двух человек выявили в Таиланде. Их тоже подозревают в убийстве.

В Болгарии задержали гражданина Турции. Его подозревают в организации перевозки 436 килограммов героина из Турции в Грецию через Кыргызстан. Наркотики спрятали в металлических конструкциях четырех грузовых прицепов.

В МВД заявили, что продолжат сотрудничать с зарубежными правоохранительными органами для поиска и возвращения в Кыргызстан людей, находящихся в международном розыске.