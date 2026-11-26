В Бишкеке 29 строительных компаний задолжали более 12 миллионов сомов по штрафам за нарушение правил благоустройства. Если задолженность не будет погашена в течение недели, мэрия может приостановить строительные работы на их объектах. Об этом сообщили в муниципалитете.

По данным мэрии, в отношении компаний составлено 603 протокола на общую сумму 12 миллионов 424 тысячи сомов. Нарушения выявлены в ходе мониторинга соблюдения правил благоустройства и экологических требований при проведении строительных работ.

Наибольшая задолженность числится за ОсОО «Аманат Строй Инвест». В отношении компании составлено 115 протоколов на 2 миллиона 270 тысяч сомов.

На втором месте ОсОО «Борсан Констракшн» — 83 протокола на 1 миллион 859 тысяч сомов. Далее следуют ОсОО «АБК Голд» с задолженностью 578 тысяч сомов, «Роял Констракшн» — 551 тысяча сомов и «Корпорация Тянь-Шань СМ» — 548 тысяч сомов.

В список также попали «Зам Зам Билдинг», «Ордо Курулуш Компани», «Квентин», «Башат», «ММ Стиль», «Элит-Строй-Сити», «БекТам Курулуш», «Жаз Строй», «Капитал Консалт Компани», «Бай Таш Строй», «Турпан-Строй» и другие застройщики.

Муниципалитет потребовал от компаний погасить задолженность в течение недели.

В случае неуплаты штрафов власти намерены применить предусмотренные законодательством меры. В частности, рассматривается возможность приостановления строительных работ на объектах компаний-должников.

При этом окончательное решение об остановке строительства пока не принято.

В мэрии подчеркнули, что проверки строительных площадок на соблюдение правил благоустройства и экологических требований будут продолжены.

Список должников составлен по состоянию на 24 ноября 2026 года.