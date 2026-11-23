Мигранты: жизнь и работа за рубежом

Кыргызстанцы сталкиваются с проблемами при оформлении миграционных документов в России не только из-за незнания законодательства, но и вследствие ошибок работодателей и сотрудников российских миграционных органов. Об этом представители кыргызских диаспор рассказали в эфире «Биринчи радио».

Во время передачи в прямой эфир позвонил кыргызстанец, который сообщил, что шесть лет работал вахтовым методом в Иркутской области. По словам мужчины, 5 ноября он в очередной раз приехал на работу в Бодайбо, однако спустя 10 дней его вызвали в миграционную службу.

«Мне сказали, что я нарушил правила пересечения границы, и потребовали в течение трех дней покинуть РФ. При этом толком ничего не объяснили», — рассказал гражданин КР.

Он отметил, что ранее оформлением миграционных документов занимался отдел кадров предприятия. На этот раз сотрудник отдела также сопровождал его в миграционную службу, однако причину нарушения выяснить не удалось.

Начальник отдела миграционных процессов и программ развития Министерства труда, социального обеспечения и миграции Эркинбек Каримов предложил мужчине обратиться в ведомство, отметив, что специалисты свяжутся с российской стороной и постараются установить причины принятого решения.

Председатель кыргызской диаспоры в Калининграде Кажыбек Усупов рассказал, что подобные ситуации могут возникать из-за ошибок при оформлении трудовых договоров и миграционных документов.

По его словам, сотрудники миграционных подразделений иногда не проставляют на обратной стороне миграционной карты отметку о продлении срока пребывания.

В результате кыргызстанец может пройти необходимые процедуры, заключить трудовой договор и считать свое пребывание законным, но столкнуться с претензиями при последующих проверках или выезде из России.

«Человек все оформил, продлил регистрацию, но на миграционной карте нет соответствующей печати. А когда он выезжает через аэропорт, у него спрашивают, почему отсутствует отметка», — пояснил представитель диаспоры.

Он считает, что причиной подобных ситуаций может быть недостаточная осведомленность самих сотрудников миграционных органов о действующих правилах. По наблюдениям Кажыбека Усупова, российское миграционное законодательство меняется настолько часто, что отдельные специалисты не всегда успевают разобраться в новых требованиях.

Он также обратил внимание на случаи, когда при оформлении документов не учитываются особенности пребывания граждан Кыргызстана как государства — участника Евразийского экономического союза.

Представители диаспор призвали кыргызстанцев внимательно проверять трудовые договоры, сроки регистрации и отметки в миграционных картах, а также сохранять копии всех документов.