С 25 ноября автобусный маршрут, связывающий жилмассив «Мурас-Ордо» с Ошским рынком, перешел на обслуживание автобусами большой вместимости. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

На этом направлении пассажиров будут обслуживать пять автобусов. Схема движения маршрута остается прежней.

Изменения направлены на повышение доступности общественного транспорта, улучшение качества пассажирских перевозок и создание более комфортных условий для жителей города.