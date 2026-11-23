Непредсказуемость государственных процедур и недостаточная прозрачность условий ведения бизнеса остаются препятствиями для привлечения американских инвестиций в Кыргызстан. Об этом заявил посол США Лесли Вигери в интервью Максиму Полетаеву.

По словам дипломата, для иностранных компаний принципиальное значение имеют стабильность законодательства, предсказуемость решений государственных органов и защита вложенного капитала.

Он отметил, что американские инвесторы внимательно оценивают не только возможности получения прибыли, но и условия, в которых им предстоит работать.

Вигери обратил внимание на опыт уже присутствующих в Кыргызстане американских компаний, среди которых назвал Caterpillar, John Deere, Pepsi и Coca-Cola.

По его мнению, справедливое и прозрачное отношение к действующим инвесторам способно привлечь в страну новые компании. Потенциальные партнеры оценивают инвестиционный климат в том числе по тому, как государство взаимодействует с бизнесом, который уже вложил средства в экономику.

Отдельно посол остановился на системе государственных закупок.

Он подчеркнул, что при проведении тендеров американские компании заинтересованы прежде всего в прозрачности процедур и равных условиях конкуренции.

По словам Вигери, бизнес не боится конкурировать с другими участниками рынка, но хочет быть уверен, что все претенденты на государственные контракты имеют одинаковые возможности.

Дипломат также отметил, что сравнительно небольшой рынок Кыргызстана и сложности отдельных административных процедур могут затруднять принятие инвестиционных решений.

Вместе с тем посол положительно оценил экономические изменения в Кыргызстане за последние годы и растущий интерес американских компаний к работе в стране.

По его мнению, дальнейшее улучшение инвестиционного климата зависит прежде всего от формирования стабильных, прозрачных и предсказуемых правил для бизнеса.