«Кыргызтест» переходит в «Тундук». Что изменится для граждан
В Кыргызстане предлагают закрепить выдачу сертификатов о владении государственным языком в электронном формате через мобильное приложение «Тундук». Проект постановления кабинета министров вынесли на общественное обсуждение.
Документ предусматривает внесение изменений в положение о системе определения уровня владения государственным языком «Кыргызтест», утвержденное в 2017 году.
Согласно проекту, сертификаты установленного образца будут выдавать в электронном формате через приложение «Тундук». При этом граждане Кыргызстана смогут получить бумажный документ по личному заявлению.
Для иностранных граждан и лиц без гражданства предусматривается возможность выдачи сертификатов на бумаге. Документы и справки о результатах тестирования будет оформлять государственное учреждение «Кыргызтест».
Как отмечается в справке-обосновании, действующее положение предусматривает выдачу результатов тестирования на бумаге и не содержит норм об электронных сертификатах.
Однако фактически новый порядок уже применяют. С 1 сентября 2026 года по согласованию с администрацией президента выдачу бумажных сертификатов прекратили и начали оформлять документы через «Тундук».
Теперь предлагается официально закрепить эту практику в законодательстве, одновременно сохранив возможность получения бумажных документов в необходимых случаях.
Разработчики поясняют, что иностранцы не интегрированы в систему «Тундук», поэтому для них необходимо предусмотреть альтернативный способ получения сертификатов.
Ожидается, что изменения позволят упростить административные процедуры, сократить расходы и сделать процесс выдачи сертификатов более прозрачным.
При этом требования к уровню владения государственным языком и порядок самого тестирования проект не меняет.