В Кыргызстане предлагают закрепить выдачу сертификатов о владении государственным языком в электронном формате через мобильное приложение «Тундук». Проект постановления кабинета министров вынесли на общественное обсуждение.

Документ предусматривает внесение изменений в положение о системе определения уровня владения государственным языком «Кыргызтест», утвержденное в 2017 году.

Согласно проекту, сертификаты установленного образца будут выдавать в электронном формате через приложение «Тундук». При этом граждане Кыргызстана смогут получить бумажный документ по личному заявлению.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства предусматривается возможность выдачи сертификатов на бумаге. Документы и справки о результатах тестирования будет оформлять государственное учреждение «Кыргызтест».

Как отмечается в справке-обосновании, действующее положение предусматривает выдачу результатов тестирования на бумаге и не содержит норм об электронных сертификатах.

Однако фактически новый порядок уже применяют. С 1 сентября 2026 года по согласованию с администрацией президента выдачу бумажных сертификатов прекратили и начали оформлять документы через «Тундук».

Теперь предлагается официально закрепить эту практику в законодательстве, одновременно сохранив возможность получения бумажных документов в необходимых случаях.

Разработчики поясняют, что иностранцы не интегрированы в систему «Тундук», поэтому для них необходимо предусмотреть альтернативный способ получения сертификатов.

Ожидается, что изменения позволят упростить административные процедуры, сократить расходы и сделать процесс выдачи сертификатов более прозрачным.

При этом требования к уровню владения государственным языком и порядок самого тестирования проект не меняет.