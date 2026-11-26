В столичных районах продолжаются рейды по выявлению и предупреждению незаконного захвата земельных участков, а также недопущению незаконного строительства. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

В Первомайском районе проверили жилой массив «Бугу-Эне-Багыш» и выявили 8 фактов незаконно залитого фундамента. Совместно с соответствующими службами самовольно возведенные конструкции демонтированы.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/2 Фото мэрии Бишкека

Мэрия столицы призывает жителей соблюдать требования законодательства при использовании земельных участков, не допускать фактов их самовольного захвата и незаконного строительства.