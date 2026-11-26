27 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:30, 26 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА
В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1
Бишкек
- 9.30-14.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Сайма-Таш, Молдокулова, Босого), 12-й микрорайон, дома 35, 37, 38, 39, 40, 159, отрезки улиц Суюмбаева, Огонбаева;
- 13.00-16.00 — отрезки улиц Орозбекова, Щербакова, переулок Минбулакский, село Виноградное (улицы Школьная, Токтогула);
- 13.00-17.00 — отрезки улицы Белорусской, переулка Койташский, 8-й микрорайон, дома 45, 46/2, 47, 81, 83, село Лебединовка, жилмассивы «Кырман», «50 га»;
- 9.00-14.00 — жилмассив «Ынтымак» (улицы Садырбаева, Торт-Гуль, Кара-Коо, Тогуз-Ак, Волоколамская, Абаданова, 10-я, 11-я улицы), села Таш-Добо (улицы Школьная, Больничная, Средняя, Ала-Тоо, Кашка-Суу, Ленина, Бегельдинова, Кыргызская), Бир-Булак (улица Бейшембаева);
- 9.00-17.00 — отрезки улицы Линейной, бульвара Эркиндик, отрезки улиц Зеленой, Пушкина, села Нижняя Ала-Арча (улицы Коллекторная, Луговая, Полевая), Лебединовка (проспект Ленина, улицы Садовая, Мичурина, переулок Садовый);
- 9.00-15.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Курманалиева, Фрунзе, переулок Советский);
- 9.00-17.30 — село Маевка (жилмассив «12 га»);
- 11.00-14.00 — село Рассвет (улицы Веселая, Дружбы, Лесхоз, Садовая, Парковая, Школьная);
- 15.00-17.00 — села Озерное (улицы Зеленая, Молодежная, Фрунзе, детский сад), Байтик (улицы Тынчтык, Проектируемая, Новостройка);
- 9.00-12.00 — село Байтик (улицы Ала-Арчинская, Раимбекова, Суюмбаева, Эшмамбет уулу, переулок Молодежный, улицы Сейтека, Джантошева, Береговая);
- 9.00-13.00 — село Виноградное (улицы Ленина, Молодежная);
- 12.00-15.00 — село Байтик (улицы Дружбы, Суюмбаева, Эшмамбет уулу, Новостройка).
2
Чуйская область
Жайылский РЭС
- 9.00-12.00 — город Кара-Балта (улица Абая);
- 13.00-15.30 — город Кара-Балта (улица Дзержинского);
- 9.00-13.00 — село Орто-Суу (улицы Рыспекова, Сенирбаева);
- 13.00-16.00 — села Молтовар (улица Кидиева), Полтавка (улицы Центральная, Горького, Коминтерна);
- 9.00-16.00 — село Суусамыр (улицы Кырчындык-Коо).
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Тегирменти (кошары), Кызыл-Суу (улицы Садырбаева, Чала Казака, Абди).
Кантский РЭС
- 9.00-12.00 — село Курманалиев (улицы Джакыпова, Токтогула, Шопокова);
- 9.00-15.00 — село Интернациональное (улицы Лермонтова, Молодежная);
- 9.00-17.00 — село Социалчи (улицы Казабаева, Джакыпова, Токтогула, Шолохова);
- 9.00-13.00 — село Уч-Эмчек (улицы Бектура, Суйюркула);
- 11.00-15.00 — села Ак-Кудук, Хунчи, Бирдик.
Московский РЭС
- 9.00-14.00 — село Беловодское (переулок Строительный);
- 14.00-17.00 — село Беловодское (улицы Ломоносова, Ленина, 50 лет Киргизии, район детского сада «Бакыт», улицы Щорса, Красина, Железнодорожная, Гайдара);
- 9.00-17.00 — села Беловодское (улица Фрунзе), Александровка (улицы Почтовая, Комсомольская, школа № 1), Садовое (улица Пионерская).
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Келечек (улица Набережная), Панфиловка (улица Центральная).
Сокулукский РЭС
- 10.00-14.00 — села Кызыл-Туу (улицы Исмаила, Конок, Проектируемая, Шаршембай, Кенжебек уулу Назара, Табышалиева, Бекбоева, Яккупбаева, Жылжымышева, Бекнияз уулу, Билалы, Жумабаева, Жыламыш, Заречная, Ибраимова, Кулова, Абакира, Советская, школа имени Абдылдаевой, детский сад «Алтын-Уя»), Токбай (школа имени Марии Суранчиевой,) Кун-Туу (улицы Осмоналы, Молдосан, Сейдесенбаева, МТФ, переулок Западный, улицы Спортивная, Иманалиева, Исмаила, Заводская, Проектируемая, Царенко, Садовая, Новая, Джамгырчинова, Ашырбека, Ленина, Саадабая, Момунжанова, Бейшеналиева, Сырдыбая Кудайбергенова, Каменная, Касыма, переулок Больничный, тупики Момунжанова, Южный, садовые товарищества «Ивтановец», «Арашан», школа имени Джамгырчинова, детский сад), Шалта (улицы Алмазбекова, Восточная, Шукуралиева, Гагарина, Жусупбека, Школьная, Иманалы, Даир, Западная, Проектируемая, Иманкула, Кадыралы, Мыктыбека, Новостройка, детский сад, школа имени Дооронбекова, кошара, улица Калмырзы), Джал, Сарбан (улицы Боромбай, Адигине, Жаны-Турмуш, Ибраимова, Проектируемая, Карасуйская, Тогуз-Булак, Жаны-Турмуш, Ново-Средняя, Средняя, переулок Средний), Чон-Джар (улицы Термечикова, Темирбекова;
- 10.00-13.00 — село Джанги-Джер (улицы Чингиза Айтматова, Фрунзе, Зеленая, Мин-Бай, жилмассив «Ынтымак»), поселок Зеленый (улицы Промышленная, Центральная, Полевая), село Садовое (улицы Советская, Южная, Гагарина, Матросова, 50 лет Октября, Полевая, Садовая), поселок Северный (улицы Панфилова, Киргизская, Советская, Калинина, Почтовая, Пушкина, Заводская, Степная, Октябрьская, школа имени Раззакова);
- 12.00-17.00 — села Джаны-Пахта (улицы Больничная, Садовая, Чолпонкулова, Сагынбаева, переулок Сагымбаева, улицы Советская, Северная, Восточная, Школьная, Полевой Стан, Спортивная, Западная, МТФ, Шоссейная, школа, улица Зеленая, Ат-Башинский канал), Заря (улицы Пушкина, Молодежная, Новая, Сокулукская, Гагарина, Юбилейная, Набережная, Фрунзе), Ак-Кашат (улицы Целинная, Комсомольская, Озерная);
- 9.30-16.00 — село Новопавловка (улицы Эркин-Тоо, Проектируемая);
- 9.00-17.00 — село Дон-Алыш (улицы Дон-Алыш);
- 9.00-16.00 — села Маловодное (улицы Украинская, Ленина, Кирова, Пролетарская, Новая, Красноармейская, Разная, Южная, Жаштык, Молодежная, тупик Пролетарский, переулки Южный, Школьный, детский дом РЦ для ЛОВЗ и детей ОВЗ, школа), Кара-Сакал (улицы Тоголока Молдо, Жангазиева, Осмона, Алтын-Ордо, Разная), Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Гулматов, Жолдубаев, Проектируемая, Ынтымак)).
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — село Ак-Бешим, город Токмок (улицы Верхняя Луговая, Росковая, Ленина).
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Дружба (улица Новая), Ак-Сай (улица Мамырбаева).