В жилмассиве «Арча-Бешик» на пересечении улиц Абдрахманова и 17-й начались строительные работы по обустройству нового сквера на месте бывшей детской площадки. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

В планах создать комфортную зону отдыха с детской игровой площадкой, воркаут-зоной для занятий спортом, а также площадкой для мини-футбола.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/3 Фото мэрии Бишкека

Сквер станет дополнительным общественным пространством для отдыха жителей, особенно детей и молодежи, и позволит создать благоприятные условия для досуга, занятий спортом и активного времяпрепровождения на свежем воздухе.

Строительные работы выполняются управлением капитального строительства мэрии города Бишкека.