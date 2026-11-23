С 23 ноября национальный историко-археологический музейный комплекс «Сулайман-Тоо» в Оше временно закроют для посетителей в связи с ремонтными работами. Об этом сообщила администрация комплекса.

Реконструкция комплекса предусматривает модернизацию освещения, обновление музея, а также ремонт пешеходных дорожек и дорог вокруг горы. Кроме того, проектом предусмотрено озеленение территории у подножия Сулайман-Тоо и посадка декоративных деревьев.

Ранее министр культуры Мирбек Мамбеталиев сообщал, что на реализацию проекта Всемирного банка был объявлен тендер на 12 миллионов долларов. Ответственным за его реализацию назначено Агентство развития и инвестирования сообществ (АРИС).

Администрация музея призвала жителей и гостей Оша с пониманием отнестись к временным ограничениям.