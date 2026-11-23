Дело Эду и Пито. Обвиняемые «постеснялись» камер в здании суда
Первомайский районный суд Бишкека начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего руководителя столичного управления ГКНБ Эльдара Жакыпбекова, известного как Эду и экс-сотрудника спецслужбы Сыдыка Дуйшенбиева (Пито). Сегодня проходит предварительное слушание.
Перед началом обвиняемые отказались выходить из спецпомещения и проходить в зал заседаний из-за журналистов. Как сообщили сотрудники суда, подозреваемые «не захотели, чтобы их снимали».
Все заседания пройдут за закрытыми дверьми, поскольку делу присвоен гриф «секретно».
Напомним, Жакыпбекова и Дуйшенбиева задержали в февраля этого года. Из обвиняют в коррупции. Расследованием дела занималась Военная прокуратура.
По версии следствия, Эльдар Жакыпбеков создал коррупционную группу, в которую входили сотрудники ГКНБ и гражданские лица. Как заявляли в спецслужбе, ее участники занимались незаконным обогащением.
С момента задержания экс-глава ГУНБ по Бишкеку и бывший сотрудник госкомитета находится под стражей.