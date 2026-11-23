Первомайский районный суд Бишкека начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего руководителя столичного управления ГКНБ Эльдара Жакыпбекова, известного как Эду и экс-сотрудника спецслужбы Сыдыка Дуйшенбиева (Пито). Сегодня проходит предварительное слушание.

Перед началом обвиняемые отказались выходить из спецпомещения и проходить в зал заседаний из-за журналистов. Как сообщили сотрудники суда, подозреваемые «не захотели, чтобы их снимали».

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Все заседания пройдут за закрытыми дверьми, поскольку делу присвоен гриф «секретно».

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Напомним, Жакыпбекова и Дуйшенбиева задержали в февраля этого года. Из обвиняют в коррупции. Расследованием дела занималась Военная прокуратура.

По версии следствия, Эльдар Жакыпбеков создал коррупционную группу, в которую входили сотрудники ГКНБ и гражданские лица. Как заявляли в спецслужбе, ее участники занимались незаконным обогащением.

С момента задержания экс-глава ГУНБ по Бишкеку и бывший сотрудник госкомитета находится под стражей.