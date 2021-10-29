Выборы-2021. Кто из кандидатов привлекался к уголовной ответственности

В Кыргызстане 28 ноября пройдут очередные выборы в Жогорку Кенеш. 54 депутата изберут по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, еще 36 избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

В партийных списках и среди кандидатов-одномандатников есть люди с криминальным прошлым. 24.kg решило напомнить, кто из претендентов на депутатский значок привлекался к уголовной ответственности.

По-свойски

Брат председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева Шаирбек Ташиев тоже планирует стать депутатом. Он баллотируется по Джалал-Абадскому округу № 14 как кандидат-одномандатник. В 2013-м его приговорили к трем годам условного лишения свободы.

Шаирбек Ташиев, по версии следствия, был одним из организаторов захвата Джалал-Абадской обладминистрации во время акций протеста за освобождение трех депутатов — Камчыбека Ташиева, Садыра Жапарова и Таланта Мамытова.

В июне 2021-го Верховный суд отменил приговор в отношении Шаирбека Ташиева и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. Сейчас идут разбирательства в Джалал-Абадском городском суде.

Бывший советник президента Равшанбек Сабиров собрался баллотироваться в парламент по списку партии «Ата Журт Кыргызстан». В 2012 году он обвинялся в вымогательстве взятки в особо крупном размере у иностранной компании за выдачу лицензии на международное усыновление.

В 2013-м Равшанбека Сабирова приговорили к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Позже его освободили условно-досрочно. В мае 2021-го его дело отправлено на пересмотр в первую инстанцию. Первомайский районный суд еще не вынес решение по этому делу.

Бывший депутат парламента Эльмурат Обдунов вновь баллотируется в законодательный орган. На этот раз он идет на выборы по Араванскому округу № 6.

В июне 2012 года в отношении Эльмурата Обдунова возбуждали уголовное дело. Его обвинили в незаконном возвращении денег отчисленным студентам Ошского госуниверситета по фиктивным документам.

От тюрьмы нардепа спасли его коллеги — депутатская комиссия не нашла оснований для снятия неприкосновенности с Обдунова. Уголовное дело в его отношении прекращено за истечением срока давности.

За попытку захватить власть

Депутат парламента Канат Исаев идет на выборы по Чуй-Кеминскому округу № 31. В октябре он по неизвестным причинам покинул пост лидера партии «Кыргызстан».

Каната Исаева обвиняли в махинациях с земельными участками в бытность мэром Токмака. В январе 2018-го суд приговорил его к 12 годам лишения свободы. Вторая инстанция прекратила дело за истечением срока давности. Верховный суд и вовсе не нашел состава преступления в действиях нардепа. Второе дело — о попытке насильственного захвата власти — приостановлено.

Бывший депутат парламента Максат Кунакунов баллотируется по Ленинскому избирательному округу Бишкека № 26. Он не только привлекался к уголовной ответственности, но и отбывал наказание в исправительной колонии.

Его обвиняли в пособничестве террористам, попытке госпереворота, незаконном хранении оружия и разбойном нападении.

Максата Кунакунова признали виновным в незаконном хранении оружия и разбойном нападении. В 2017-м его приговорили к 10 годам лишения свободы. В июле 2019-го Максат Кунакунов освобожден условно-досрочно.

Дела коррупционные

Бывший зампредседателя Таможенной службы Нурлан Ражабалиев идет по Баткенскому избирательному округу № 2.

Он был признан виновным в коррупции на таможне в феврале 2021 года. И приговорен к выплате штрафа в размере 260 тысяч сомов.

Нурлан Ражабалиев выплатил ущерб в размере 12 миллионов сомов. По данным ЦИК, он погасил судимость и может беспрепятственно участвовать в гонке.

Бывший депутат парламента Алмазбек Баатырбеков баллотируется по Нарынскому избирательному округу № 33. Он проходит фигурантом дела по «Кумтору».

Алмазбека Баатырбекова обвинили в коррупции и задержали. Его отпустили после того, как он пошел на сделку со следствием.

Первомайский районный суд Бишкека еще не вынес приговор бывшему парламентарию.

Экс-председатель БГК Жаныбек Абиров выдвинул свою кандидатуру по Ленинскому избирательному округу столицы № 26. Его подозревают в злоупотреблении должностным положением. По сведениям следствия, искусственно увеличив прогнозируемый доход бюджета города, работникам муниципальных служб установлены незаконные надбавки из бюджетных средств.

Следствие по этому делу еще продолжается.

Экс-министр образования и бывший депутат пятого созыва Каныбек Осмоналиев идет в депутаты по Чуй-Кеминскому избирательному округу № 31.

В 2018-м экс-чиновника обвинили в злоупотреблении должностным положением. По версии следствия, по просьбе Каныбека Осмоналиева должностные лица Минобразования и Кыргызско-Российского Славянского университета зачисляли студентов на учебу. Он якобы брал деньги за это.

В том же году Первомайский районный суд Бишкека оправдал Каныбека Осмоналиева.

После митинга на площади Ала-Тоо в марте 2020-го в поддержку Садыра Жапарова ГКНБ задержал его и бывшую судью Анар Дубанаеву.

Каныбеку Осмоналиеву инкриминировали покушение на насильственный захват власти. В июне прошлого года он был отпущен из СИЗО по состоянию здоровья.

Обвиненные в мошенничестве

Экс-заместитель генпрокурора Кубанычбек Бакиев идет на выборы по Джалал-Абадскому округу № 14. Он однофамилец сбежавшего президента Курманбека Бакиева и отец нынешнего главы Таможенной службы Адилета Кубанычбекова.

В отношении Кубанычбека Бакиева дважды возбуждались уголовные дела — в 2009 и 2014 годах. Его обвиняли в мошенничестве и объявляли в розыск. В 2015-м приговорили к двум годам лишения свободы условно.

В Кадамджайском избирательном округе № 3 баллотируется правозащитник Розакан Маманова.Ранее СМИ сообщали, что ее обвиняли в мошенничестве. По версии следствия, она обманным путем завладела 50 тысячами сомов, пообещав адвокатские услуги и не оказав их. По решению суда Розакан Маманова приговорена к условному сроку лишения свободы.

На свободу с судимостью

Партию «Азаттык» в 2010 году после своего освобождения создал бывший министр обороны Исмаил Исаков. Политобъединение называет себя оппозиционным.

Исмаила Исакова в 2009-м обвинили в злоупотреблении должностным положением, халатности и незаконном использовании бюджетных средств. Генпрокуратура сообщала, что генерал незаконно списал и продал автомобильную технику в войсковой части Балыкчи, использовал бюджетные деньги и передал ведомственную квартиру в частную собственность своему сыну Руслану Исакову.

Военный суд Бишкекского гарнизона приговорил Исмаила Исакова к восьми годам лишения свободы. Его взяли под стражу в зале суда.

Сидеть в заключении генералу пришлось недолго — после революции 7 апреля 2010-го Исмаила Исакова освободили. Он вновь возглавил Министерство обороны, а Военный суд Кыргызстана оправдал его.

В первую пятерку «Азаттыка» вошел и экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков.

Бывшего депутата обвиняли в том, что, будучи председателем ГНС, он незаконно передал функции налоговых органов частной фирме. Из-за этого в бюджет государства недопоступило 2,3 миллиона сомов. Ему также вменяли незаконное создание спецпредставительства Жогорку Кенеша за границей.

Суд приговорил Ахматбека Келдибекова к штрафу в 3 миллиона сомов. Судимость он погасил.

В сентябре 2021 года Верховный суд отменил все вынесенные в отношении него приговоры и направил дело на рассмотрение по новым обстоятельствам в первую инстанцию.

Сейчас дело рассматривается в Первомайском районном суде Бишкека.

Отголоски событий в Кой-Таше

Соратники бывшего президента Алмазбека Атамбаева действующие депутаты парламента Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова идут на выборы с партией «Социал-демократы Кыргызстана».

Оба нардепа проходят по уголовному делу о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.

Ирину Карамушкину и Асель Кодуранову обвиняют в покушении на организацию насильственного захвата власти, а также в захвате заложников.

Еще один фигурант дела о кой-ташских событиях — бывший парламентарий Равшан Джеенбеков. ЦИК зарегистрировала его в качестве кандидата в депутаты. Он намерен баллотироваться по одномандатному Ленинскому избирательному округу № 26.

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Претендент сейчас содержится в СИЗО-1, он ходатайствовал отпустить его на время выборов под подписку о невыезде. Однако председательствующий на процессе Азирет Медеров отказал ему в удовлетворении прошения.

Канат Сагымбаев тоже поборется за депутатское кресло. Он идет на выборы от Джети-Огузского избирательного округа № 34. Бывший телохранитель Алмазбека Атамбаева проходит по двум уголовным делам — событиям в Кой-Таше и беспорядкам в октябре 2020-го. Он находится под подпиской о невыезде.

Первомайский районный суд Бишкека до сих пор не вынес приговор сторонникам бывшего президента.

В товарищах согласья нет

«Отец» Конституции 2010 года лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев вновь намерен занять кресло нардепа.

В 2017-м Текебаев и экс-министр чрезвычайных ситуаций Дуйшенкул Чотонов были признаны виновными в коррупции. Их приговорили к восьми годам тюрьмы с конфискацией имущества каждого.

В августе 2019-го уголовное дело политиков направлено на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.

В апреле 2021 года во время судебного заседания прокуроры отказались от поддержания обвинения, а суд оправдал Омурбека Текебаева.

Его бывший сопартиец и соратник Алмамбет Шыкмаматов баллотируется в парламент от партии «Ынтымак».

Экс-депутата Жогорку Кенеша в 2017-м обвиняли в коррупции. В Генпрокуратуре утверждали, что Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль жены, продав его победителю тендера — компании «Барат люкс» за $13,5 тысячи. В надзорном органе указывали, что реальная цена авто на то время была ниже. Суд первой инстанции оштрафовал бывшего нардепа на 5 миллионов сомов.

В 2018 году ГКНБ после проведенного дополнительного расследования прекратил уголовное преследование в отношении Алмамбета Шыкмаматова за отсутствием состава преступления.

Тоже отличились

В других партиях тоже есть кандидаты, привлекавшиеся к уголовной ответственности. Экс-заместитель председателя Финпола Эмиль Жамгырчиев идет на выборы по списку партийного объединения «Альянс». Его обвиняют в получении взятки у предпринимателя за положительное решение по возбужденному уголовному делу. Оно рассматривается в Первомайском районном суде Бишкека. И окончательное решение не вынесено.

Бывший мэр Оша Мелис Мырзакматов баллотируется от «Улуттар биримдиги». Генпрокуратура сообщала, что он незаконно дал указание руководителям городских служб муниципалитета финансировать и строить мост в южной столице.

Приговор вынесен заочно — семь лет лишения свободы, так как на тот момент экс-градоначальника уже не было в стране. Он находился в бегах. Мелис Мырзакматов вернулся в Кыргызстан в октябре 2020 года.