Департамент транспорта подвел итоги десяти месяцев 2026 года.

По данным Минтранса, за отчетный период проверено около 740 тысяч транспортных средств, выявлено 12 тысяч 457 нарушений.

Это на 56,36 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В республиканский бюджет взыскано более 384 миллионов 895 тысяч сомов. В том числе 186,6 миллиона сомов составили штрафы, 11,1 миллиона сомов — поступления от весогабаритного контроля, 19,9 миллиона сомов — возмещение ущерба, нанесенного дорогам. Остальная сумма поступила за счет сборов за выдачу разрешительных документов.

Этот показатель на 2,20 процента выше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.